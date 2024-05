NOALE - «In 27 anni di servizio non mi era mai capitata una cosa del genere. Adesso ho paura a tornare al lavoro». Ha la voce provata M.R., autista dei mezzi Actv da quasi trent’anni, mentre racconta la disavventura che gli è capitata domenica scorsa, pochi minuti dopo l’inizio del turno mattutino, quando è stato aggredito da una decina di giovani che, senza alcun motivo, lo hanno insultato e preso a pugni, mandandolo in ospedale.

LA DINAMICA

«Avevo appena preso servizio, erano le 4.30 del mattino - spiega -, l’autobus che guidavo è la linea 5 che parte da Noale alle 4.40 e arriva alle 5 a Venezia. A inizio percorso, all’altezza dell’ospedale di Noale, sono saliti una decina di ragazzi, che probabilmente tornavano dalla vicina discoteca. Avevano un atteggiamento aggressivo fin dal momento in cui sono saliti; io non ho fatto assolutamente nulla per provocarli, ci mancherebbe, probabilmente avevano bevuto o erano in vena di fare bravate. Hanno iniziato a insultarmi dicendo che li stavo filmando; ma io guidavo, mica stavo usando il telefono. Sono rimasto calmo, non ho risposto e ho continuato a guidare». Nonostante la loro “vittima” non risponda alle provocazioni, la banda non demorde e l’atmosfera nell’autobus si fa presto incandescente.

A nulla serve l’intervento delle altre persone presenti, fortunatamente, all’interno del mezzo. «Oltre ai ragazzi c’erano altre cinque persone circa, alcuni hanno provato a fermarli quando hanno cominciato a insultarmi e hanno filmato l’aggressione. Ma non è servito. Si sono scagliati contro la porta di vetro che separa la seduta dell’autista dal resto del mezzo e mi hanno sferrato dei pugni sul volto. In tutto questo io stavo guidando, quindi avrei potuto anche perdere il controllo del mezzo, mettendo a rischio l’incolumità degli altri passeggeri».

«HO VISTO TUTTO NERO»

Nonostante le botte, M.R. riesce a mantenere il controllo dell’autobus, a fermarsi e a chiedere aiuto. «Ho visto tutto nero per qualche secondo, ma ce l’ho fatta a fermare l’autobus e a far scendere tutti. I ragazzi sono usciti e sono subito saliti su una macchina che li aspettava poco distante; il tutto si svolge nel raggio di poche centinaia di metri, l’aggressione è stata fulminea, improvvisa e violenta. «Non ricordo tutto con chiarezza, ho la memoria un po’ annebbiata per le botte prese - continua M.R. - ma pareva quasi una bravata organizzata, avevano anche l’auto che li aspettava. Non so spiegarmi il motivo di tanta violenza, sinceramente; l’unica cosa che mi viene in mente è che si siano detti “Ma sì, facciamo anche questa per chiudere la nottata”».

BABY GANG

I carabinieri, arrivati dal vicino comando di Scorzé, ascoltano la deposizione dell’autista e degli altri presenti e chiamano l’ambulanza. M.R. ha ricevuto otto giorni di prognosi per le lesioni al volto, ma non è quello a fare più male. «Bruciano di più le ferite dentro - continua -. Non è la prima volta che mi capitano passeggeri “turbolenti”, succede spesso anche ad altri colleghi. Qui a Noale abbiamo un problema di baby gang». Ma il termine baby gang, in questo caso, è riduttivo: secondo le deposizioni raccolte dai carabinieri, si tratterebbe di ventenni. Le indagini sono in corso e ora M.R. spera che «questi “signorini” vengano presi e accompagnati in un percorso di recupero. Le forze dell’ordine devono prendere sul serio questi episodi e la giustizia deve essere severa con queste persone. Meritiamo di lavorare tranquilli, senza la paura di essere aggrediti».