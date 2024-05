BIBIONE - La bravata di Bibione, aprono il bus di notte e ballano sul tetto: i 5 minorenni si sono scusati. Atvo valuta se procedere con una denuncia. Il fatto era accaduto al terminal bus Atvo di Bibione-San Michele al Tagliamento intorno alle 22.30.

La nota di Atvo

Oggi, lunedì 27 maggio, Atvo ha ricostruito in una nota la dinamica dell'accaduto: «Secondo le prime ricostruzioni, dopo essere entrati nell’area del terminal di via Maya, sono riusciti a aprire una delle porte di un bus, attraverso il tasto di sicurezza esterno (presente come da normativa sulla sicurezza). Quindi hanno aperto la botola di emergenza, per salire sul tetto. Non è escluso che la bravata fosse finalizzata alla realizzazione di un video per i social. Tempestivo l’intervento di una pattuglia della polizia locale, che ha fermato e identificato il gruppo di ragazzi, oltre ad avere segnalato il fatto ad Atvo, poi intervenuta sul posto per lo spegnimento degli indicatori di emergenza attivi, la chiusura delle porte e la verifica di eventuali danni, che non sono stati riscontrati».

Conclude la nota: «Sembra che le famiglie dei ragazzi siano state contattate dalle forze dell’ordine. Ragazzi che si sarebbero scusati per quanto fatto. Da parte sua Atvo sta valutando se procedere con denuncia-querela, considerando essersi comunque trattato di una bravata. Da ricordare che l’area del terminal è video sorvegliata e il sistema è collegato con il comando della polizia locale. Atvo ringrazia il comando per il pronto intervento, che ha potuto evitare che la bravata del gruppo potesse degenerare».