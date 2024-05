MESTRE - Ai commenti soft o più lapidari dei nostalgici «sempre e solo Coin», si contrappongono gli auspici dei commercianti propensi all'effetto "esca" del nome "Ca' Mestre". La nuova insegna, svelata da un colpo di vento sull'edificio noto fino a qualche giorno fa come "Centro Le Barche", ha provocato diverse reazioni. «Non dirò mai: vado a fare un giro a Ca' Mestre» ha scritto Maria Laura Faccini, presidente del comitato Progetto Comune, in un post pubblicato ieri sui social.

CONTRARI

«Il nome è considerato come la cancellazione di un pezzo di Mestre ha spiegato -. È solo Coin e con un appellativo diverso, non si può cambiare l'essenza di un luogo, né di una città, solo per una questione formale ed estetica» Sebbene negli anni l'edificio sia stato rinnovato, da Coin all'epoca della sua apertura nel 1964 al più commerciale Centro Le Barche nel 1996, il nuovo nome "Ca' Mestre" suscita dei dubbi di sostanza. «Ca' è una parola tronca, che non ha niente a che vedere con Mestre prosegue Faccini e riecheggia Venezia; una liaison che non riguarda la terraferma. Sembra un'operazione eseguita per accontentare i cittadini e non connotare un luogo pregiato per gli acquisti. Ca' Mestre è quanto di più impersonale si potesse pensare». Coin è sentito parte della vita di molti cittadini. «Lì sono nati amicizie e amori racconta Faccini -, le persone si incontrano per leggere un libro da Feltrinelli, ci sono sempre le stesse commesse, profumi, colori. Tante idee sono concepite da agenzie pubblicitarie fuori città e regione, che non conoscono l'essenza di Mestre e agiscono da un punto di vista mediatico e strategico».

FAVOREVOLI

E se per la cittadina mestrina sembra «una decisione calata dall'alto», al direttore di Confesercenti Alvise Canniello il nuovo nome ricorda le stesse polemiche di M9, che poi «si è rivelato azzeccato». «Bisogna farci un po' l'orecchio dice -. È una pubblicità per il centro e se identificare il nome "mette l'ape", l'obiettivo è stato raggiunto. L'importante è che chi vuole investire, lo faccia con impegno per rinnovare la città». Canniello dichiara di avere sempre conosciuto l'edificio come Centro Le Barche, mentre Coin è un nome che sa di «vecchia generazione». A Roberto Stevanato, presidente del Centro studi storici, piaceva il nominativo "Le Barche" anche se "Le Barche di Mestre" sarebbe stato ancora più bello. «Richiamava Mestre come edificio precedente e città lagunare dice - con la specificazione di città di terraferma. Le barche una volta arrivavano fino a lì. È stato il primo centro commerciale e Ca' Mestre non suona bene". Ribadisce il ruolo cruciale per il centro città anche Matteo Antonich, direttore di Ascom Mestre. «Se torna a essere elemento attrattivo - osserva - ne beneficiano anche le attività circostanti. Immagino che la scelta del cambio nome sia frutto di una logica di ristrutturazione, di restyling di immagine. Si tratta di un cambiamento rispetto al passato e bisogna stare al passo».