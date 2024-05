CHIOGGIA - «Non si può obbligare qualcuno a percorrere una strada anziché un'altra». Nel dibattito che si è sviluppato in Consiglio comunale sulla pericolosità della Romea, il sindaco Mauro Armelao l'ha affermato con forza, aggiungendo di aver posto più volte il problema ad alti livelli istituzionali, ricevendo sempre la stessa risposta. Dunque l'idea avanzata, da diversi anni, dal presidente del Comitato Romea-Ferrovia, Giuseppe Boscolo, di una limitazione, almeno diurna, del traffico pesante sulla statale 309 e quella, ancor più drastica, sostenuta dall'ex presidente del consiglio comunale, Endri Bullo, di una limitazione continuativa, non sembra fattibile.

DIVIETI IN VIGORE

Ma è davvero così? In realtà il divieto di circolazione dei mezzi pesanti da sempre vige la domenica e altri giorni festivi (recentemente, ad esempio, l'1 maggio, mercoledì) in cui si presume che le condizioni del traffico possano essere particolari. Inoltre, simili deviazioni vengono attuate in caso di impraticabilità delle strade. Ma se questo può essere considerato un caso di forza maggiore, lo stesso Bullo segnala almeno tre ordinanze prefettizie che hanno imposto un tal tipo di deviazione: a Cosenza ea Livorno, entrambe tra luglio e agosto 2023 e, dal 15 maggio 2024, a Sorrento, vige la sospensione del passaggio dei tir sulla statale 145 in determinate fasce orarie. E, in tutti i casi, la motivazione è l'eccesso di traffico che si crea nel periodo estivo. Anche l'avvocato Boscolo insiste sul tema, ricordando lo studio di fattibilità commissionato dalla Provincia di Bolzano nel 2022, per limitare il traffico pesante sull'Autobrennero: possibile che non avesse alcuna base giuridica? Insomma, il "non si può" di Armelao non sembra reggere e rischiare di lasciare Chioggia sospesa tra le manutenzioni in atto (ponti, rotonde, ecc.) e la realizzazione del futuro tracciato della Nuova Romea, tra una decina d'anni, forse . Alessandra Penzo (Obbiettivo Chioggia), che aveva sollevato il problema di cosa si poteva fare "subito" per diminuire i rischi legati all'inevitabile aumento di traffico in arrivo con la stagione balneare, ritiene che il punto centrale della sua movimento non sia stato capito . «Nessuna discussione sulla mia proposta (la deviazione dei mezzi pesanti, ndr) - dice -, ma solo elogi sul viaggio a Roma degli esponenti leghisti veneti, dal quale avevano escluso chiunque non battesse bandiera Lega. Viaggio ritenuto, in seguito, "inutile" proprio dalla stessa De Berti in una lettera ufficiale». E questo per sostenere l'idea della "filiera" che, da Chioggia a Roma, passando per Venezia, dovrebbe portare alla realizzazione della Nuova Romea, dopo il suo inserimento (che ancora non c'è stato) nel contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e Anas: un obiettivo, aveva spiegato Armelao, che sta per essere raggiunto per la prima volta, grazie all'impegno del ministro Salvini, "strappato" dalla delegazione veneta che lo ha incontrato il 13 febbraio scorso.

«Ben venga ribatte Bullo -, ma non è stato minimamente focalizzato il punto richiesto, cioè la messa in sicurezza subito dell'attuale tracciato, considerando una deviazione dei mezzi pesanti in autostrada e la gestione della strada con sistemi di informazione e controllo».