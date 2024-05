CHIOGGIA - «Chi ha fatto domanda concorrente rispetto a quella delle suore, dovrebbe avere la sensibilità e il buon gusto di ritirarla. Prima di tutto per una questione di rispetto del territorio». Giorgio Bellemo, presidente Ascot, commenta così la vicenda che vede la congregazione delle suore Serve di Maria Addolorata doversi "battere" sul piano economico con la Società Padana R.E. srl per la concessione di un'area demaniale, a norma della legge regionale 33. Il tutto, ovviamente, nasce nel quadro della Bolkestein (ma, secondo Bellemo, «ancor di più, in base all'articolo 49 del trattato dell'Unione europea, sulla libera concorrenza»).

LA SPIAGGIA

La congregazione, a novembre 2023, aveva presentato istanza di proroga della concessione per 6 anni, allegando il previsto piano di interventi migliorativo, sul terreno in concessione, la cosiddetta Oasi di Ahmaoro (circa 3500 mq), che si trova sul Lungomare, dietro il pub Havana. Il termine, in lingua kirundi, parlata principalmente in Burundi e in alcune regioni del Rwanda, significa "pace" e viene utilizzato come un saluto per augurare tranquillità e armonia. E proprio in tal senso viene utilizzata dalle suore e da alcune associazioni di volontariato per far giocare i bambini (feste di compleanno, ecc.) nel prato e tra gli alberi di alto fusto che sono stati conservati e organizzare incontri a tema religioso e sociale. «Quando l'istanza è stata pubblicata all'albo pretorio spiega Bellemo - come prevede la legge 33, la Società Padana ha presentato una domanda concorrente, in cui proponeva la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi. Ora gli uffici comunali dovrebbero comparare le due istanze e decidere quale di esse sia più vantaggiosa per la pubblica amministrazione, sulla base di una tabella che assegna un punteggio ad ogni caratteristica del progetto presentato, non ultimo la somma di denaro che viene investita». La cosa si è risaputa, in città, e moltissimi si sono "schierati" dalla parte delle suore, anche perché la congregazione è stata fondata proprio a Chioggia, 151 anni fa, da padre Emilio Venturini (altra figura storica e religiosa molto apprezzata), ed è molto radicata, al punto che, lo scorso 25 aprile, è stata insignita a Venezia del Premio San Marco, conferito ogni anno dalla Città metropolitana per celebrare le eccellenze del territorio. Perfino due consiglieri regionali (Jonatan Montanariello, di minoranza,e Marco Dolfin, di maggioranza), avevano lanciato un appello bipartisan perché la Regione potesse, in qualche modo, intervenire. La domanda concorrente della Società Padana, però, è legittima e regolare, per cui, probabilmente, data la differente capacità economica, potrebbe finire per essere accolta, «a meno che non si tenga conto, nella valutazione, anche dell'interesse sociale (contemplato in alcune voci di assegnazioni di punteggio) che la gestione dell'Oasi potrebbe mettere in rilievo», dice Bellemo. «Criteri simili, di tipo sociale, ora marginali nelle considerazioni, potrebbero essere inseriti tra quelli da adottare per la valutazione delle assegnazioni». Al di là del possibile esito della gara, comunque, aggiunge il presidente Ascot, «io sono del parere che, tra aziende del territorio, non si dovrebbero presentare istanze concorrenti sulle stesse aree: significa farci reciprocamente la guerra e i risultati sarebbero negativi. Del resto, se le suore hanno presentato domanda di proroga di sei anni della concessione, vuol dire che non intendono mollare tutto ma al contrario, proseguire. E, allora, perché cercare di impedirglielo?».