JESOLO - L'impedimento all'avanzamento verso il mare degli edifici che verranno riqualificati nella linea direttamente affacciata alla spiaggia. Ma anche uno sviluppo in altezza più ordinato e omogeneo rispetto agli edifici già esistenti. E una maggiore attenzione all'edilizia residenziale. Sono due dei principali punti contenuti nella famosa variante al Piano degli Interventi, già ribattezzata come super-variante, che questa sera, 31 maggio, finalmente approda in Consiglio comunale. Nel dettaglio si tratta dello strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del Piano di assetto del territorio (Pat), individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi e le infrastrutture per la godibilità. La proposta è il risultato di una ricognizione complessiva del territorio iniziata quattro anni fa, a vent'anni dall'approvazione del Piano regolatore generale (Prg), e che ora ha portato alla contestuale ri-zonizzazione integrale con la mappatura della città. L'elaborazione della proposta, inoltre, è stata l'occasione per affrontare temi come quello delle altezze e del consumo di suolo con un doppio obiettivo: da un lato quello di disegnare un quadro di regole chiare e precise, coordinando e aggiornando di conseguenza anche il Regolamento edilizio in base alle nuove esigenze, a beneficio di professionisti, cittadini, imprenditori e investitori, ma anche degli uffici per creare un contesto più snello e per velocizzare le risposte verso l'esterno. Un modo, in questo senso, di evitare contenziosi e ricorsi al Tar come accaduto negli ultimi anni.

I LIMITI

Proprio per questo, per alcune zone viene introdotto un preciso limite temporale alla possibilità di usufruire del diritto ad edificare concesso a suo tempo dal Prg fuori dal perimetro del consolidato, scaduto il quale si dovrà ridiscutere tutto. Sempre in coerenza, si introducono delle norme che favoriscono la circolazione dei crediti edilizi, fino ad oggi solo strumento teorico, e premiano la rinaturalizzazione dei suoli e quindi il ritorno alla funzione agricola di quelle aree dove esistono edifici incongrui. Per quanto riguarda le altezze è previsto lo sviluppo ordinato in altezza, consentendo nuovi edifici in altezza indicando come limite quello delle altezze già esistenti in quella specifica zona. Ad essere introdotto è poi un generale impedimento all'avanzamento verso il mare degli edifici che verranno riqualificati e che però dovranno al massimo mantenere l'attuale posizione, questo anche in funzione dei profondi cambiamenti ambientali in atto.

RESIDENZIALITÀ

La proposta affronta, inoltre, il tema della residenzialità stabile in favore degli jesolani prevedendo delle nuove aree a edificazione diffusa principalmente indirizzate a soddisfare la richiesta abitativa a scapito di quella speculativa, ma anche nuove norme sia sul recupero degli annessi agricoli dismessi a fini residenziali. Vengono introdotti, poi, dei primi volumetrici per alloggi soggetti a convenzione con il Comune sul prezzo di vendita, al fine di intercettare la fascia media della popolazione come famiglie e giovani coppie. Il percorso della variante prevede l'adozione in Consiglio comunale cui seguirà un momento di presentazione pubblica con i professionisti a inizio giugno. Contestualmente, tutto il materiale sarà pubblicato sul portale internet del Comune. Dopo un iniziale periodo di pubblicazione di 30 giorni, sarà possibile nei successivi 30 giorni presentare delle osservazioni.