Pronti 20 km di terza corsia: la A4 chiude per due weekend

Nel weekend chiude la A4, poi la riapertura con quasi 20 chilometri di terza corsia. I lavori comporteranno due distinte chiusure autostradali: sabato 1 e domenica 2 febbraio e sabato 8 e domenica 9 febbraio. Per metà mese è prevista l’apertura al traffico di un ulteriore tratto di terza corsia della lunghezza di cinque chilometri in entrambe le direzioni – dal ponte sul fiume Stella al comune di Castions di Strada - che si aggiungono ai 18,8 chilometri già percorribili. Per questo sabato 1 febbraio e domenica 2, i tecnici di Autovie Venete e le ditte impegnate nel secondo lotto procederanno alla spinta di due scatolari (una sorta di condotte di cemento) sotto il manto autostradale. Si tratta di un intervento complesso – in particolare per quanto riguarda un manufatto di 37 metri che passerà sotto l’intero nodo di Portogruaro, rampe comprese - che richiederà una chiusura prolungata dell’autostrada nel tratto tra il nodo di Portogruaro e Latisana dalle ore 19 di sabato 1 febbraio alle ore 15 di domenica 2. Nel fine settimana successivo - sabato 8 e domenica 9 febbraio, si procederà, invece, alla demolizione del vecchio cavalcavia dello svincolo di San Giorgio di Nogaro e allo spostamento di alcune barriere di sicurezza. Il doppio intervento comporterà la chiusura dell’autostrada dal casello di Latisana al nodo di Palmanova in entrambe le direzioni dalle 20 di sabato 8 febbraio elle 8 di domenica 9 febbraio Ultimo aggiornamento: 21:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA