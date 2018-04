Assalto turisti per il Primo Maggio, pronti i varchi e i sensi unici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Tutto pronto aper affrontare il prevedibile (e previsto) massiccio afflusso di turisti per il lungo ponte del. Il sindacoha emesso nei giorni scorsi un'ordinanza in cui si impongono deviazioni e sensi unici nel caso in cui la polizia locale ne ravvisi la necessità. Oggi prove generali per il sistema di varchi sistematie in Lista di Spagna (video). I vigili potranno poi chiudere l'accesso alle auto attraverso il ponte della Libertà e ai battelli granturismo provenienti dal litorale è fatto obbligo di approdare alle Fondamente Nuove.