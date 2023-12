Anziana investita, chiesto il rinvio a giudizio per l'87enne automobilista

MIRANO - Ha attraversato l’incrocio mancando la precedenza e immettendosi praticamente contromano sulla strada quasi parallela: alla povera anziana, che percorreva la strada principale nell’area dell’intersezione, non è bastata l’accortezza di scendere dalla bicicletta e di condurla a mano. Al termine delle indagini preliminari sul tragico incidente costato la vita, il 12 settembre del 2022, a Mirano (Venezia), alla ottantaduenne del posto Paola Mauri, il pubblico ministero della Procura di Venezia titolare del relativo procedimento penale per il reato di omicidio stradale, Laura Cameli, ha chiesto il rinvio a giudizio per l’automobilista che l’ha travolta con la sua auto, P.

S., anch’egli avanti con gli anni, oggi 87, e miranese. Riscontrando la richiesta, il Gip del tribunale lagunare, Alberto Scaramuzza, ha fissato per il 17 gennaio 2024, alle ore 10.30, l’udienza preliminare del processo: i tre figli della vittima, affidatisi a Studio3A, non avevano mai espresso sentimenti di risentimento nei confronti del responsabile dell’investimento, ma si aspettano comunque che la giustizia faccia il suo corso.