Anziana travolta e uccisa, i figli: «La giustizia farà il suo corso, ma in cuor nostro abbiamo perdonato l'investitore»

MIRANO - Saranno celebrati martedì 20 settembre 2022, alle 15.30, nella chiesa della parrocchia di San Leopoldo Mandic a Mirano, vicino a dove abitava, i funerali di Paola Mauri, l’ottantaduenne del posto investita alle 8.40 di lunedì 12 settembre da un’auto all’incrocio tra via Lombardini e via Wolf Ferrari mentre stava andando al mercato in sella alla sua inseparabile bicicletta: il conducente della vettura, una Lancia Musa, un ottantaseienne anche lui residente a Mirano, è formalmente indagato per omicidio stradale.

Originaria di Milano, diplomata al Liceo Artistico e grande appassionata di disegno – da giovane aveva lavorato anche in uno studio di architettura e collaborato per riviste di attualità, moda e costume -, la signora Mauri dopo il matrimonio con Aldo Mariz si era dedicata alla sua famiglia e per motivi di lavoro del marito, si era trasferita nel Veneziano, prima a Malcontenta e poi, da metà anni Ottanta, a Mirano. «Una persona molto attiva, gioviale, aperta, sempre positiva - la piange il figlio minore Giacomo -, che viveva la sua vita in modo tranquillo e sereno dedicandosi ancora ai suoi figli, agli amati nipoti».

«Ora, come doveroso e giusto, la giustizia farà il suo corso, ma personalmente non nutriamo sentimenti di rabbia nei confronti dell’anziano che ha investito la mamma e proviamo umana compassione – concludono gli altri due figli Luca e Marco assistiti dallo Studio 3A -: l’investitore è una vittima anche lui e crediamo tutti che l’incidente gli peserà come un macigno. In cuor nostro lo abbiamo perdonato».