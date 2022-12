Secchi e stracci: piove dentro all'ospedale dell'Angelo

MESTRE - Prima le pozzanghere, poi gli stracci e, infine, la corsa per recuperare secchi e bidoni da sistemare sotto l'immensa vetrata dell'ospedale, per raccogliere l'acqua che filtrava dalle finestre. All'Angelo piove dentro, e non sarebbe affatto la prima volta, perché le guarnizioni tra vetro e struttura metallica devono essere cambiate.





«È una scena che si ripete ogni volta che piove - dicono in ospedale -, con uno o più addetti ai secchi di raccolta delle acque piovane che lavorano ininterrottamente per spostarli e svuotarli per evitare che si allaghi in gigantesco ballatoio dell'atrio dell'ospedale». Un ballatoio, precisano dall', che non è comunque accessibile al pubblico: «Nessun disagio è occorso ai visitatori dell'ospedale né tantomeno ai pazienti, e il personale è intervenuto comunque prontamente per il ripristino».Dall'Ulss comunque confermano che gli episodi di acqua che filtra dalla vetrata si ripetono quando la pioggia cade con particolare insistenza (e ieri mattina, 10 dicembre, ne è venuta giù parecchia), anche se la manutenzione della grande vela di vetro resta di competenza della società concessionaria dell'Angelo, cioé la Veneta Sanitaria Finanziaria di Progetto Spa. Che, a sua volta, precisa: «Intervieniamo periodicamente per la sostituzione delle guarnizioni che non garantiscono la completa tenuta - sottolinea la concessionaria del project financing con cui è stato realizzato l'ospedale dell'Angelo -. Un nuovo intervento è già programmato, ma per la peculiarità della struttura della vela e per la complessità dei suoi componenti questi lavori potranno essere effettuati non appena le condizioni permetteranno di intervenire in sicurezza e in modo efficace».IL PALAEXPODifficile quindi che si vedano operai al lavoro prima della fine della stagione più fredda e piovosa, mentre intanto si lavora anche al Palaexpo che l'Ulss 3 ha ottenuto in comodato d'uso gratuito dalla Finanziaria Internazionale Investments Sgr per l'emergenza Covid.Oltre all'hub per le vaccinazioni, nei mesi scorsi è stato trasferito all'interno anche il servizio dedicato di call center del Cup, dopo la dismissione della struttura ex Telecom di piazzale San Lorenzo Giustiniani. Uffici che sono stati sistemati al secondo piano dell'ex struttura fieristica di Porto Marghera, in un'area dove, però, mancava l'impianto di climatizzazione che è stato installato con una spesa di circa 21mila euro, e che potrà essere rimosso e spostato in altre strutture alla scadenza del contratto di comodato.