VENEZIA LIDO - Incidente da brividi: esce di strada con la Citroen Saxo e l'auto si conficca in un albero: poteva cadere in laguna. Ricoverato. È accaduto stanotte a Malamocco. Un uomo è uscito di strada con la sua Citroen Saxo rischiando di cadere in acqua. La corsa dell'auto è stata interrotta da un albero che si è conficcato all'interno dell'abitacolo. L'uomo è ricoverato all'ospedale dell'Angelo con un politrauma.