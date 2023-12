Ladri in azione vestiti da operai: pantaloni riflettenti e scarpe da cementista

TREVISO - Ladri scatenati nella Marca. Ad essere preso di mira, nei giorni scorsi, un appartamento in via Sartorio, laterale di via San Pelaio.

E l'altra sera, tra le 20 e mezzanotte, altra intrusione in via 24 Maggio a San Bartolomeo di Breda di Piave.

Ma andiamo con ordine. I ladri hanno agito nel pomeriggio di alcuni giorni fa a Treviso. Verso le 17,30 sono entrati nel giardino situato dietro il condominio in via Sartorio e hanno usato il cancello come "scala" per dare l'assalto ad un appartamento al primo piano. Hanno divelto una delle serrande antisfondamento, mentre l'allarme, pur inserito, non ha suonato. Sono, quindi, entrati in una prima stanza che hanno messo a soqquadro. Hanno arraffato un orologio, un regalo che Francesco Del Monte aveva fatto alla moglie Mara. Poi, molto probabilmente, sono stati spaventati. Tanto è vero che hanno abbandonato quanto volevano arraffare. E si sono dati alla fuga. Sembra che si sia trattato di operai di qualche cantiere perché indossavano pantaloni riflettenti e scarpe da cementista. L'amara sorpresa è stata fatta poco più tardi dai proprietari. «A farci paura non è tanto l'entità del furto, quanto sapere che il nostro appartamento è stato violato» dice Del Monte. Poi, l'appello: «Dobbiamo aiutarci tra vicini di casa, tenere gli occhi aperti e segnalare movimenti sospetti ai carabinieri».

L'altro furto, invece, è stato compiuto a San Bartolomeo di Breda, in via 24 Maggio. In questo caso i ladri hanno attraversato la Piavesella usando una scala, hanno tagliato la rete metallica del giardino, hanno anche girato i fari che si accedono appena ci si muove e sono entrati da una finestra. Se ne sono andati dopo aver lasciato il disastro dietro di loro.



V.L.