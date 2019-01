San Donà ricorda la "sua" Moira, la Regina del Circo: mostre ed eventi fino al 3 marzo

San Donà di Piave, in provincia di Venezia, rende omaggio a Moira Orfei, con la serie di eventi "Open Circus Festival", a 3 anni dalla scomparsa della Regina del circo. «San Donà è la cittadina veneta che ha ospitato i quartieri invernali del circo di Moira - racconta il nipote Alessandro Serena, ideatore e direttore artistico della manifestazione - e la città in cui risiedeva quando non era in tournée. Non è un caso dunque che sia San Donà a ospitare questo tributo che evidenzia come il ricordo di Moira sia estremamente vivo e sentito».



In programma una mostra, una serata-tributo con musica dal vivo, filmati e performance e un Premio a lei dedicato, poi spettacoli dal vivo con compagnie internazionali. La mostra «Moira la Regina» restituisce in particolare l'immagine di una icona pop senza tempo, una 'Callas del Circo' che in quasi 70 anni di carriera si è conquistata un posto di rilievo nell'immaginario collettivo, nella cultura italiana e nella storia dello spettacolo in veste di artista circense, attrice cinematografica e personaggio televisivo a tutto tondo. Moira Orfei, nata a Codroipo (Udine), era di casa a San Donà di Piave, da lei scelta per fissare la propria dimora quando non era in tournée col suo tendone, acquistando Villa Ancillotto. A San Donà sorgeva il quartier generale del Circo di Moira e lì nascevano gli spettacoli che giravano il mondo.



Dal 12 gennaio fino al 3 marzo la mostra «Moira Orfei La Regina», occuperà tre eleganti location, lo Spazio Mostre Battistella, la Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea e il foyer del Teatro Metropolitano Astra. Le prime due sezioni raccolgono da una parte foto celebri (come quelle esposte al Moma di New York) e scatti rari che ritraggono Moira nel suo essere star ma anche negli aspetti più privati e dall'altra i più bei manifesti degli spettacoli e dei film cui l'artista ha preso parte, costumi di scena e accessori appartenuti al variopinto guardaroba di Moira. L'ultima sezione propone una selezione dei quadri di Riccardo Orfei, suo nipote e artista circense. Domenica 10 febbraio si terrà la serata spettacolare con artisti internazionali, musica dal vivo, video e filmati inediti, con il racconto della vita della Orfei sul palco del Teatro Metropolitano Astra. In conclusione verrà consegnato il «Premio Moira», destinato alle figure dello spettacolo dal vivo che si sono contraddistinte per la qualità dimostrata e per la comunanza coi valori della Orfei. Quest'anno a ricevere il Premio sarà Brigitta Boccoli, che dopo gli esordi in tv, ha sposato Stefano Orfei Nones nel 2008 condividendo da subito la sua passione per il circo

