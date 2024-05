Jesolo la Cocktail Experience, l'arte del bere in mostra: degustazioni e masterclass - Tutti gli eventi da non perdere

JESOLO (VENEZIA) - Dopo il successo, lo scorso anno, della prima edizione torna in scena a Jesolo la Cocktail Experience. Dieci giorni dedicati alla cultura del bere miscelato in tutte le sue molteplici sfaccettature con momenti di degustazione, masterclass e seminari la maggior parte dei quali aperti al pubblico di curiosi e appassionati.

Forte del patrocinio del comune della Città di Jesolo e di Jesolo.it e in collaborazione con Confcommercio e AJA, Associazione Jesolana Albergatori, Jesolo Cocktail Experience si avvale del contributo di Roberto Pellegrini, ideatore del progetto e bartender di lungo corso, e della direzione tecnica di Samuele Ambrosi, titolare del Cloakroom Cocktail Lab di Treviso e formatore Campari Academy. Coinvolti i migliori cocktail bar, nonché alcuni ristoranti e alberghi, della riviera consapevoli che quello dei cocktail è il trend del momento in Italia e nel mondo.



Un trend tornato fortemente in auge per tutto ciò che bere un cocktail comporta: il consumo slow, a piccoli sorsi, la preparazione "sartoriale" ad personam, lo stesso drink può essere preparato in modalità differenti a seconda del gusto personale del cliente, le connessioni con altri mondi, dal cinema (il Martini di James Bond, il Cosmopolitan delle ragazze di Sex & the City) alla letteratura (i Daiquiri di Ernest Hemingway, i Gin Rickey del Grande Gatsby), la ricerca e lo studio di ingredienti che finiscono nel bicchiere e le diverse tecniche di lavorazione e il fatto che, a pensarci bene, il bar è una sorta di teatro dove attori e pubblico interagiscono.



TUFFO NELLA TRADIZIONE

Tra gli eventi più interessanti segnaliamo quello di sabato 11 alle 11 per un tuffo nella tradizione della Scuola Medica Salernitana con l'assaggio di alcuni amari campani legati alle botaniche del territorio; domenica 12 alle 17 altra full immersion, ma questa volta nel vermouth che sta tornando alla ribalta grazie al rinnovato successo di drink come Americano e Negroni. Tradizione tutta veneziana invece quella dell'abbinamento tra il tramezzino e lo spritz che sarà indagato, assaggi inclusi, lunedì 13 alle 11 alla Prosciutteria Jesolo di via Bafile. Ancora, una masterclass da non perdere dedicata ai distillati di agave giovedì 16 alle 16 presso FerroWine con le differenze che passano tra un tequila e un mezcal e infine, da Vinessa in Via Ugo Foscolo sabato 18 alle 15, un seminario-viaggio nel mondo del rum guidati da uno dei massimi esperti europei in materia, Leonardo Pinto. Tutti gli eventi sono gratuiti, su prenotazione (jesolococktailexperience.it) tranne quello di domenica 12.



LA SQUADRA

In occasione della Jesolo Cocktail Experience tutti i locali coinvolti, ben ventisei, hanno messo a punto un signature drink speciale che sarà proposto in carta per le giornate dell'evento. Infine, sempre nel corso della Jesolo Cocktail Experience, sono organizzati tre diversi concorsi per bartender: Shakerando Jesolo (lunedì 13 maggio alle 16 presso il Mucho Macho) per decretare il miglior cocktail bar e il miglior bar d'hotel cittadini, mercoledì 15 (tutto il giorno al Gasoline Beach Club) il concorso regionale Aibes, la storica associazione dei bartender italiani e, contestualmente, la seconda edizione del trofeo Jesolo Cocktail Experience riservato agli studenti degli istituti alberghieri del Veneto.