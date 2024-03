Una nuova guida? Sì, una nuova guida. C'è sempre una ragione plausibile per una nuova guida, evidentemente: «Perché in un mondo in cui le informazioni si moltiplicano a dismisura, è importante saper riconoscere quelle giuste», dicono a Identità Golose, che da anni racconta la ristorazione d'autore e adesso allarga il proprio sguardo a due ambiti contigui e in forte sviluppo, attraverso la Guida di Identità Golose alle Pizzerie e Cocktail Bar d'autore, progetto ambizioso, selezione di 655 insegne in tutta Italia (405 pizzerie, 253 cocktail bar) con un criterio di selezione per gli indirizzi dedicati alla pizza che premia le insegne che sanno innovarsi, studiando impasti sempre più perfetti e creando topping raffinati in dialogo con l'alta cucina, mentre per i migliori cocktail bar prende in esame le miscelazioni di spirits di qualità premium per un bere bene assoluto.



«All'inizio racconta Claudio Ceroni, fondatore di Identità Golose - nacque la Guida ai Ristoranti, diversa, senza voti, attenta all'attualità e all'innovazione, per prima proposta in forma gratuita e digitale per raggiungere un pubblico più ampio. Poi, due anni fa, è arrivata la Guida alle Bollicine del mondo, la risposta alla ricerca di un nostro modo unico ed originale per offrire agli appassionati uno strumento utile e facile per guidarci nei percorsi tra i vini più interessanti del mondo. Oggi nasce la Guida alle Pizzerie & Cocktail Bar d'autore come riconoscimento di due dei fenomeni più significativi e di tendenza nella gastronomia italiana e internazionale».



A pochi giorni dalla diciannovesima edizione di Identità Milano, il congresso italiano di cucina d'autore che dal 2005 accoglie sul palco i più grandi professionisti della cucina e non solo dal 9 all'11 marzo all'Allianz MiCo arriva dunque una Guida, coordinata da Carlo Passera e Claudia Orlandi «il cui obiettivo spiega Paolo Marchi, co-fondatore di Identità Golose - è quello di promuovere pizze e cocktail a un ruolo tutto loro di eccellenza, una collocazione che vuole andare oltre una buona margherita o un convincente gin tonic». Tra le 655 insegne segnalate, svetta la provincia di Milano con 88 segnalazioni complessive, seguita da quella di Roma (63). La Lombardia ha 126 menzioni, il Lazio 67, una cinquantina a testa per Veneto, Toscana, Campania, Sicilia e Piemonte.



Fra i venti premi speciali quattro parlano veneto

Denis Lovatel , ("Narratore delle sue montagne"), bellunese , patron delle pizzerie Da Ezio a Belluno e Denis Pizza Milano, ha ricevuto il premio Biodiversità d'Italia, per il lavoro dedicato alla ricerca di materie prime di alta qualità e alla valorizzazione dei prodotti del territorio.



Simone Padoan, patron della Pizzeria i Tigli di San Bonifacio a Verona, è tra i tre pizzaioli segnalati per il premio Maestri della Pizza 2024: «Ha cambiato il mondo della pizza, non solo inventandone una "nuova", la cosiddetta pizza contemporanea, ma anche stimolando i custodi degli stili più tradizionali a rinnovare e rinnovarsi, ad aprirsi a nuovi concetti, a crescere. Un maestro».