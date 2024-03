Tra le migliori pizzerie del Veneto spicca Verona, anche al femminile: la classifica completa per province

In Veneto è soprattutto a Ovest che si concentra il meglio in fatto di pizzerie (38 complessivamente), con Verona su tutti (11 insegne), davanti a Vicenza (9), Treviso (6), Venezia (5), Padova e Belluno ( 3), Rovigo (1). Comanda invece Venezia (7 segnalazioni) quanto a Cocktail Bar di eccellenza, davanti a Vicenza (3), Verona, Padova e Treviso (2), un primato riconducibile alla tradizione della Serenissima in fatto di grandi alberghi, lusso e accoglienza. Mentre sul fronte pizza, Verona ha probabilmente beneficiato dell'effetto Tigli-Padoan (vedi il premio "Maestro della pizza") ma anche del lavoro di Renato Bosco a San Martino Buonalbergo.

A Verona la pizza è anche il regno di maestri come Guglielmo ed Enrico Vuolo, di Petra Antolini (una rarità la donna pizzaiola), del tocco da fuoriclasse di Giancarlo Perbellini (Du de Cope), della catena di eccellenza (Berberè) . Nel Trevigiano va segnalata la doppietta di Alberto Arrigoni & Michele Basso, con il loro, omonimo, indirizzo di Preganziol e con l'Osteria della Pizza a Motta di Livenza. A Venezia (oltre ad alcuni soliti noti: Grigoris (Mestre), Laguna & Lievitati Naturali (Cavallino), Orlando Bortolami (Panisfizio a Jesolo), menzione in centro storico - per la "pizza veneziana" della Birraria La Corte.

Mentre c'è gloria anche per la provincia di Rovigo con la Pizzeria Veneta di impasto Polesanissimo Croc e farciture territoriali al 100%.

In Friuli Venezia Giulia, infine, sono 17 le insegne segnalate: fra le più innovative, anche concettualmente, c'è Mamm Ciclofocacceria di Udine, con la sua missione che guarda all'inclusività, in tutti i sensi.