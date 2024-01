Come ogni anno mettiamo in fila i nostri ricordi golosi degli ultimi dodici mesi, quelli del 2023 appena archiviato, piatti speciali, scoperte, novità, conferme, grandi ristoranti e osterie, minuscole gelaterie e pizzerie di paese, capolavori del gusto ma anche piccole, semplici emozioni. E, come sempre, non è una classifica, l'ordine è del tutto casuale, e ovviamente non è nemmeno una lista esaustiva e chissà quante cose altrettanto o anche più buone ed emozionanti avrete assaggiato voi, e qualcuna magari sarà rimasta colpevolmente sepolta anche sotto i nostri appunti e ci tornerà alla mente, come capita spesso, quando sarà ormai troppo tardi.