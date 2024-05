SAN DONA' DI PIAVE - Mafia del Brenta, confiscata la villa dell'ex boss Silvano Maritan ​a San Donà di Piave. I Carabinieri del Ros e i Finanzieri del Gico di Venezia hanno eseguito il sequestro e la confisca di una villa a San Donà di Piave, la cui proprietà è riconducibile a Silvano Maritan, storico componente della Malavita del Brenta, per cui gestiva nel Veneto orientale il traffico di stupefacenti. La misura è stata emessa dal Tribunale di Venezia Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo presso la Procura della repubblica lagunare. La villa risulta intestata a terzi ma di fatto è riconducibile a Maritan, già condannato in via definitiva per aver fatto parte, a partire dagli anni 1982/83, della banda di Felice Maniero, per rapina e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

E' stato ritenuto di pericolosità sociale «qualificata» in ragione del ruolo di vertice ricoperto nell'associazione mafiosa nel Sandonatese, e con pericolosità sociale «generica» perché dal 1969 si manteneva con furti, ricettazioni, rapine e traffico di droga. Le indagini svolte dal Ros hanno portato alla conclusione che i proventi vennero reimpiegati in parte per l'acquisto della villa nel 1985. Oltre ad averla acquistata, vi abitava nei periodi di libertà o detenzione domiciliare e l'affittava durante la detenzione. Il Gico ha svolto ulteriori accertamenti patrimoniali sul tenore di vita, il reddito, le disponibilità finanziarie e il patrimonio di Maritan e dei suoi familiari, che hanno consentito di appurare la sproporzione tra il reddito dichiarato e il valore dei beni.