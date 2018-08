Miss Veneto 2018 è Diletta, 19 anni: la fascia resta nella provincia padovana

di Davide De Bortoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

JESOLO - Rimane nel Padovano la corona di Miss Veneto: la vincitrice del titolo più ambito è Diletta Sperotto, 19 anni di Grantorto, diplomata in relazioni internazionali per il marketing. La fascia di Miss Cinema Veneto è andata a Giulia Zancato, 18enne veneziana di Fossò, diplomata in amministrazione, finanza e marketing. Entrambe sono state elette ieri a Jesolo. Per il nono anno consecutivo la finale di Miss Veneto è andata in scena in piazza Aurora. Ma quest'anno lo show ha avuto un'interruzione,...