Mister Italia, doppietta mestrina nella finalissima a Pescara: passano Luca Pelizzaro e Mattia Sabatini

Domani sera, 26 agosto, a Pescara, ci sarà l’atto conclusivo del concorso "Mister Italia" 2023, per eleggere appunto "il più bello del Paese". All'appuntamento, fra i 40 finalisti, ci saranno anche due ragazzi di Mestre: Luca Pelizzaro e Mattia Sabatini che hanno staccato il pass mercoledì sera, 23 agosto, a Giulianova. Il sogno sfuma invece per Stefano Wamba da Marcon che avrà l'opportunità di riprovarci il prossimo anno.



Alla finale c'erano oltre 100 pretendenti ai 40 posti disponibili per l’atto conclusivo in programma allo Stadio del mare di Pescara alle 21.30. I due mestrini sono entrambi ventenni: Sabatini sfilerà con il numero 14, Pelizzaro con il 40. Per entrambi l’obiettivo è quello di raggiungere lo scettro detenuto da Walter Zappalà vincitore nel 2022, e conquistato in passato da alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo e della tv come Luca Onestini, Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Vetrone.

La serata sarà condotta da Jo Squillo e vedrà la presenza sul palco, tra gli altri, di Viola Valentino, Serena De Bari (“Amici”), Roberta Beta (“Grande Fratello”) e Andrea Della Cioppa (“Temptation Island”, “Uomini e Donne”).

Insieme ai 40 bellissimi finalisti sul palco ci saranno anche le 25 ragazze finaliste del concorso di "Miss Grand Prix".