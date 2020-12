PADOVA - Da tre anni rincorreva il sogno che ha fin da bambina. Fasce ne ha conquistate, ma è sempre arrivata ad un passo dal risultato che la portava alle fasi finali. Ora che di anni ne ha 21, giovanissima certo, il desiderio è diventato realtà. Francesca Toffanin, 21 anni di Baone, è la più bella del Veneto e rappresenterà la regione alla finale nazionale di Miss Italia 2020, l'81. edizione, che si svolgerà a Roma il 14 dicembre prossimo. A sfidarsi saranno 23 ragazze. Il concorso di Miss Italia ha pagato un forte dazio a causa del Coronavirus. Pochissime le selezioni che si sono potute svolgere in tutta Italia. Tra l'altro Francesca aveva partecipato alla prima che si era tenuta a Jesolo ed era giunta seconda. Segno premonitore? Chissà. La patron Patrizia Mirigliani non si è data per vinta e pochi giorni fa ha invitato le ragazze ad inviare una video presentazione. Cinque le miss scelte per ogni regione dalle giurie territoriali. Il verdetto finale, una tra le cinque, è stato affidato ad una giuria unica nazionale. «Finalmente! - commenta raggiante Francesca - Sono orgogliosa di rappresentare non solo le ragazze del Veneto dalle quali sto ricevendo molti complimenti, ma tutta la mia regione che è impegnata moltissimo in questi mesi a contrastare la pandemia. Miss Italia è il concorso numero uno, l'ho sempre rincorso ed ora sono in finale». Per Francesca una vittoria doppia, sì perchè ama i tatuaggi e ne ha di evidenti anche sulle gambe. «In molti non li apprezzano, mi hanno detto che hanno compromesso l'estetica e quindi vari lavori, quasi facendomi sentire diversa. Io ho sempre proseguito per la mia strada. Essere finalista assoluta significa che Miss Italia non si ferma agli stereotipi, ma sa valutare come ti poni, intercetta il cambiamento, anzi lo anticipa basta vedere la vittoria di Denny Medez (Miss Italia di colore ndr). È accaduto anche con me». Diplomata in socio sanitario, sta studiando per l'università per iscriversi a logopedia. Modella, Francesca è speaker a Radio Wow (il giovedì dalle 17 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12), ama leggere, ballare, nuotare e fare passeggiate con il suo Pincher Athos. Da due anni è fidanzata. «Adesso gioco per la finale, non vedo l'ora!».

