«La laurea in psicologia? È stata dura. Non ho passato i primi due esami nonostante avessi studiato molto, sono andata in crisi e volevo mollare tutto». Eleonora Pedron, una di noi. Che dice la verità ammettendo che a quarant'anni rimettersi sui libri è tutt'altro che una passeggiata. Per questo il titolo di dottoressa in psicologia, appena conseguito alla Cusano di Roma, è un traguardo di cui andar fieri. «Scelgo sempre le strade più difficili. Quella corona d'alloro me la sono sudata e parecchio». L'ex Miss Italia, oggi presentatrice e show-girl, durante la pandemia ha deciso di rimettere mano alla sua carriera universitaria ma anche di mettere in ordine i frammenti di un passato doloroso, scandito da lutti importanti. La morte della sorella per incidente stradale a 9 anni e poi quella del padre quando Eleonora di anni ne aveva 20 ed erano in macchina per andare ad un provino per "Striscia la notizia". Con questa laurea Eleonora ha voluto guardare al futuro, mettendo al sicuro quello che definisce il suo "piano b".



«Mi sono avvicinata alla psicologia perché ho un passato impegnativo ed ero interessata ad approfondire i meccanismi di funzionamento della mente umana. Ora ho iniziato la magistrale e il mio desiderio è occuparmi di traumi infantili legati ai lutti». Tutti conoscono la favola bella della ragazza di Borgoricco. La vittoria a Miss Italia che ti cambia la vita, gli amori celebri, la vita dorata a Montecarlo. Ma Eleonora Pedron, 41 anni, è anche la donna che ha dovuto fare i conti con una famiglia dimezzata.