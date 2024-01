Eleonora Pedron, dalla morte della sorella e del padre alla tesi di laurea su se stessa per superare il lutto: chi è l'ex Miss Italia oggi a Verissimo

È domenica e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Tra interviste di coppia, rivelazioni inedite e confessioni inaspettate, moltissimi ospiti saranno nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi e confidarsi. Tra questi, anche Eleonora Pedron.

Eleonora Pedron, chi è

Eleonora Pedron è nata a Camposampiero (Padova) il 13 luglio 1982 (ha 41 anni) è una conduttrice televisiva, attrice, stilista ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 2002. Ha frequentato l’Istituto di Ragioneria per poi iniziare a lavorare nell’ufficio anagrafe di Camposanpietro, il suo comune di nascita. Eleonora Pedron compare per la prima volta in televisione nel 1999, quando partecipa a Miss Italia. Ma è nel 2002 che, alla sua seconda partecipazione, viene incoronata vincitrice, ottenendo popolarità.

La carriera

Dal settembre del 2003 fino alla primavera del 2004 viene scelta come prima "meteorina" del Meteo 4 dall'allora direttore del Tg4 Emilio Fede. Nell'estate dello stesso anno è inviata assieme a Gloria Bellicchi per la trasmissione culinaria di Rete 4 Fornelli in crociera, condotta da Davide Mengacci. Passa in seguito al ruolo di conduttrice di Sipario del TG4 nella stagione 2004-2005, per poi ritornarvi nel 2007. Nella stagione 2005-2006 affianca il giornalista Sandro Piccinini nel programma sportivo Controcampo, in onda su Italia 1. Nel 2006 è una delle interpreti principali del film Vita Smeralda, diretto da Jerry Calà. L'anno successivo è tra i concorrenti del talent show Notti sul ghiaccio 2, condotto da Milly Carlucci su Rai 1, dove arriva in finale classificandosi al quinto posto. Nel 2008 è di nuovo al fianco di Davide Mengacci come inviata nel programma culinario itinerante Fornelli in piazza, in onda su Rete 4, ed è tra i protagonisti della sit-com di Italia 1 Medici miei, al fianco di Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta nel ruolo dell'Infermiera Nora. poi la troviamo nel cast del film Il seme della discordia, per la regia di Pappi Corsicato, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2009 prende parte ad una puntata della sit-com di Italia 1 Così fan tutte, con Alessia Marcuzzi e Debora Villa. Nel 2010 interpreta il ruolo di "Alessandra" in quattro episodi della seconda stagione della fiction di Rai 1 Donna detective. Il 18 e 19 settembre 2011 torna a Miss Italia 2011, sotto la conduzione di Fabrizio Frizzi, nel ruolo di addetta alla postazione web, ponendo alle ragazze in gara domande da parte del pubblico e dei blogger televisivi. Nel 2012 è protagonista nel videoclip della canzone di Umberto Tozzi Se tu non fossi qui, girato nel castello di Torrechiara, in provincia di Parma. Il 13 febbraio 2013, insieme all'ex compagno Max Biaggi, è tra i cosiddetti "proclamatori" del Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio, per introdurre al concorso i Modà. Nello stesso anno conduce, al fianco dello scrittore Roberto Parodi, il programma sulla passione motociclistica Born to Ride - E ti bastano 2 ruote, in onda su Italia 2. Dal 2015 al 2019 partecipa come ospite fisso della trasmissione Quelli che il calcio, in onda su Rai 2. Il 6 settembre 2019 prende parte come giurata alla finale dell'ottantesima edizione di Miss Italia. Dal 18 gennaio 2020 conduce il programma Belli dentro belli fuori, in onda ogni sabato mattina su LA7. Il 13 ottobre 2021 pubblica per Giunti Editore il suo primo libro autobiografico, intitolato L'ho fatto per te. Solo chi ami può riportare la luce nella tua vita. Il 25 gennaio 2022 partecipa come concorrente al programma di Italia 1 Back to School. Nello stesso anno, dopo diversi anni dall'ultima esperienza, torna a recitare, prendendo parte al film Tre sorelle, diretto da Enrico Vanzina e distribuito su Prime Video dal 27 gennaio 2022.

La morte della sorella e del padre

La vita privata di Eleonora Pedron è segnata da due episodi tragici di cui ha parlato tempo fa proprio nel salotto di Silvia Toffanin. Da piccola, quando aveva soltanto nove anni ha perso la sorella Nives (che aveva 15 anni), a causa di un incidente d’auto. «Avevo solo 9 anni quando mia madre e mia sorella hanno avuto un incidente in auto.

La vita privata: gli ex fidanzati

La vita privata di Eleonora Pedron è ricca di tanti amori e gossip. Nel 2003 la showgirl esce allo scoperto con Max Biaggi: i due sono rimasti insieme per 12 anni e hanno avuto insieme due figli, Inés Angelica e Leon Alexandre. La storia è naufragata nel 2015 e, secondo i rumor, l’ex Miss avrebbe messo fine alla loro unione perché Biaggi sarebbe stato contrario al matrimonio. In seguito Eleonora Pedron ha vissuto alcune liaison durate poco: la prima con Daniele Conte (fratello dell’allenatore Antonio Conte) e la seconda con la Iena Nicolò De Devitiis. Secondo Chi la showgirl avrebbe avuto anche una breve relazione con Giamnarco Pozzecco, ma sulla questione non vi sono conferme.

L'amore con Fabio Troiano

Dal 2019 l’attrice ha ufficializzato la sua relazione con l’attore Fabio Troiano, con cui avrebbe finalmente trovato la felicità: «Fabio era nel mio destino», e in effetti si sono conosciuti su un treno. «Una storia assurda. Io dovevo prendere il treno dopo, lui quello prima - racconta a Chi - Ci siamo ritrovati seduti vicini. Per tutto il viaggio non ci siamo detti una parola se non una frase prima di scendere. Da quella frase è partito tutto». Troiano ha instaurato un buon rapporto con i due figli che Eleonora Pedron ha avuto insieme a Biaggi e oggi i due sembrano essere più felici ed uniti che mai.

La laurea su se stessa

Da un mese Eleonora Pedron è diventata anche "dottoressa". La quarantunenne si è infatti laureata a dicembre nel corso triennale di Scienze e tecniche psicologiche presso l'Università Niccolò Cusano, dedicando il traguardo ai genitori: «Mamma… e Papà, son tanto felice!», ha scritto l'ex Miss Italia su Instagram. Dopo la morte del padre e della sorella, la showgirl ha infatti deciso di iscriversi all'università e di fare una tesi su se stessa, proprio «per superare il dolore per la morte di mia sorella e di mio padre. Ma come ho fatto ad affrontare tutto questo? Non mi sono mai fermata: la tv, la relazione con Max, il cinema, i figli. Ho capito di non aver elaborato soprattutto la perdita di mia sorella: ero una bambina, passai da uno stato di armonia totale a un mondo nerissimo, con mia madre e mio padre annichiliti dal dolore». Per questo, aveva spiegato, la scelta di iscriversi a Psicologia: «Per aiutarmi e aiutare, in futuro, altri bambini “feriti”».