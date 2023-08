SOLESINO (PADOVA) - Luna Mariasole Meneguzzo, 24 anni di Brendola, Vicenza, è Miss Italia Veneto 2023. É stata incoronata ieri sera a Solesino che per la prima volta ha ospitato la finalissima regionale dell'84^ edizione dello storico concorso di bellezza, che da diversi anni si svolgeva a Jesolo.

Verso la finale

Luna Mariasole, novità di quest'anno, accede direttamente alla finale nazionale del concorso e succede alla veronese Anna Tosoni, Miss Italia Veneto 2022 e Miss Sorriso nazionale, madrina ieri della finalissima veneta. Assegnate anche tre fasce regionali che portano alla prefinale. Miss Sorriso Veneto è Sabrina Gerhofer, 22 anni di Caprino Veronese, Miss Social scelta attraverso i video inviati a Roma è Veronica Boscolo, 22 anni di Sottomarina, e Miss Prefinalista è Yassine Guieme 24 anni di Venezia. La fascia di Miss Framesi che era della vincitrice, slitta a Vittoria Gasparin, 19 anni di Quinto di Treviso. Novità di ieri sera, per il ritiro della Miss Rocchetta Bellezza Giulia Zancato, 23 anni di Fossò, il titolo di prefinalista è passato a Veronica Furegon, 23 anni di Padova.

La squadra

La squadra della bellezza del Veneto 2023 è composta anche da Miss Sport Givova Nicole Reato, 19 anni di Chiuppano (Vicenza), Miss Miluna Veneto Gioia Sartor, 18 anni di di Montebelluna (Treviso), Miss Eleganza Aurora Arrigoni, 24 anni di Campocroce di Mogliano Veneto (Treviso) e Miss Cinema Dr Kleein Melany Reginato, 23 anni di Castelcucco (Treviso). In 41 sono giunte da tutta la regione. Balletto e sigla ufficiali, sfilata con il proprio abito elegante e poi con il body ufficiale, presentandosi di fronte a giuria e pubblico. Aspirazioni, professione, aggettivi più rappresentativi, desideri e molto altro. Un po' di tensione, tante emozioni, in quelle poche decine di secondi che cominciano con la camminata dalla scalinata al tappeto rosso sulla piazza, poi le parole al microfono ed il rientro dietro le quinte. Numerose laureate, tantissime sportive, appassionate di moda, tv, recitazione, danza, arte e musica. Ogni giurato, in piena autonomia, ha deciso il voto, da 1 a 5, e l'aritmetica ha fatto il suo corso. Una classifica che non è quella della vita. Quindi per chi è rimasta delusa, non è crollato certo il mondo.

L'esperienza

Per tutte le ragazze senza dubbio la finale a Solesino è stata un'esperienza importante, da capitalizzare, fosse solo per aver avuto la determinazione di presentarsi di fronte a tantissime persone sottoponendosi ad un giudizio. Nella grande serata di spettacolo, si è avuto uno spaccato vero, reale, genuino, della gioventù del Veneto. «Avete già vinto per il fatto di essere qui - ha detto il sindaco Elvy Bentani che ha fatto gli onori di casa e del suo staff - Un orgoglio rappresentare il Veneto, un evento che i 7mila concittadini meritano come pure gli operatori commerciali». Grande lavoro dell'agenzia esclusivista Modashow.it in attività da marzo con Paola Rizzotti e Michele Cupitò a presentare, nel backstage la padovana Elisa Checchin Miss Italia Veneto 2019, scatti di Valter Parisotto. Tra i giurati i sindaci Emanuele Barbetta di Sant'Elena ed Emanuele Gastaldello di Boara Pisani, l'onorevole Piergiorgio Cortellazzo, la psicologa e psicoterapeuta veronese ed ex miss Ilenia Bozzola ed in rappresentanza dell'imprenditoria locale Andrea Zanovello. Tanti applausi per le protagoniste e per le esibizioni di Sara Pilla, cantautrice e gondoliera di Venezia, con titolo nazionale di Miss Italia Social 2022, ed Erika Stevanato, Luna Mariasole Meneguzzo e Francesca Cozzi, tre delle partecipanti che, a votazioni concluse, hanno potute esprimere la loro passione per il canto. Le date della prefinale e finale nazionale non sono ancora state fissate. Si spera l'evento torni in Rai. La patron patrizia Mirigliani sta lavorando. L'evento di ieri sera è stato indimenticabile per tutti, vincitrici e non, addetti ai lavori e pubblico. Per Solesino, Miss Italia continua.