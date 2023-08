PADOVA - Sono quarantasei le miss provenienti da tutto il Veneto che questa sera saranno in passerella a Solesino per conquistare l’ambito titolo di Miss Italia Veneto e l’ultima fascia da prefinalista nazionale, Miss Sorriso Veneto. Tra loro anche tredici bellezze padovane sulle quindici aventi diritto, che rappresentano il 28% delle partecipanti. Due per impegni improrogabili non possono esserci. Una di loro avrebbe sfidato la gemella. Sarebbe stata una gara nella gara.

Edizione numero 84 quella di Miss Italia, che in ambito regionale giunge in terra padovana dopo molti anni di finale a Jesolo Lido e Bibione. Una grande novità questa del cambio di sede che vede la municipalità di Solesino, dove le miss sono ormai di casa, essere il palcoscenico privilegiato di un grande evento. L’appuntamento è in piazza Martiri di Cefalonia alle 21 ed è ad ingresso gratuito. Le miss sfileranno in abito elegante e poi con il body ufficiale del concorso. Non mancheranno i quadri-moda con loro protagoniste e momenti di spettacolo con Sara Pilla, cantautrice e gondoliera di Venezia che alla finale nazionale del concorso a Roma lo scorso dicembre si è aggiudicata il titolo nazionale di Miss Italia Social 2022. Madrina è la Miss Veneto in carica Anna Tosoni di Verona, vincitrice anche del titolo nazionale di Miss Sorriso 2022.

Il concorso con esclusivista la Modashow.it, curato da Paola Rizzotti e con presentatore Michele Cupitò, è cominciato nel marzo scorso. Numerose selezioni provinciali seguite da quelle regionali con il culmine appunto questa sera. «La città di Jesolo con la quale abbiamo collaborato sempre al meglio, ha deciso una programmazione diversa. Scelta questa che rientra nella norma quando si hanno tante manifestazioni - spiegano gli organizzatori - Con il Comune di Solesino e il sindaco Elvy Bentani abbiamo condiviso vari eventi e così è arrivata la decisione di accogliere la finale regionale di questa edizione del concorso». Insomma, liberatasi la piazza, l’occasione è stata colta al balzo. Del resto il primo cittadino con il suo staff non sono nuovi ad eventi di spettacolo con le miss. Si sono attivati immediatamente e lavoreranno fino all’ultimo istante perchè quella di oggi sia una giornata indimenticabile.

TANTI OSPITI

«Ci saranno tanti ospiti - annuncia Bentani - Solesino celebra la bellezza con una manifestazione che è una importante vetrina per le numerose attività commerciali della nostra meravigliosa Comunità che, ogni giorno di più, sta valorizzando il centro storico, e questo non può che essere un vanto per la mia Amministrazione. Sarà una serata all’insegna del divertimento e della felicità».

Tornando alla gara di eleganza, fascino, simpatia, charme e portamento, alcune delle partecipanti sono un po’ più “tranquille” delle colleghe. Si tratta delle miss che hanno già in tasca il pass per la prefinale nazionale, ottenuto vincendo una delle selezioni regionali. Ovviante sperano di vincere la corona che da quest’anno, com’era qualche tempo fa, ammette di diritto alla finalissima nazionale, senza quindi dover passare la scrematura della prefinale. Tra loro non c’è nessuna padovana. Era capitato raramente.

I NOMI

Le già prefinaliste nazionali sono: Miss Framesi Luna Mariasole Meneguzzo, 24 anni di Brendola (Vicenza), Miss Sport Givova Nicole Reato, 19 anni di Chiuppano (Vicenza), Miss Miluna Veneto Gioia Sartor, 18 anni di Montebelluna (Treviso), Miss Eleganza Aurora Arrigoni, 24 anni di Campocroce di Mogliano Veneto (Treviso), Miss Rocchetta Bellezza Giulia Zancato, 23 anni di Fossò (Venezia) e Miss Cinema Dr Kleein Melany Reginato, 23 anni di Castelcucco (Treviso). Se ne deve aggiungere un’altra. Cercheranno però di vincere corona e fascia di Miss Italia Veneto per diventare immediatamente finalista nazionale ed essere la portabandiera del Veneto.

Dopo la fase regionale andrà in scena la prefinale nazionale e poi, dopo le scelte della giuria composta da noti personaggi di vari settori, la finale nazionale con l’elezione di Miss Italia 2023. Ad oggi non sono fissate le date di questi appuntamenti mentre voci di corridoio riferiscono di una potenziale ritorno della manifestazione, come meriterebbe ed è stato per decenni, in Rai. Il grande lavoro degli agenti, capitanati dalla patron Patrizia Mirigliani, è sempre di elevato livello.