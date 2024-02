Mira. Terribile impatto frontale tra due auto, una finisce nel fossato: due feriti in ospedale

MIRA (VENEZIA) - Un incidente con scontro frontale fra due auto si è verificato oggi, mercoledì 7 febbraio, intorno alle 13:20. I vigili del fuoco sono intervenuti in Via Miranese a Mira. Uno dei due veicoli è finito nel fossato: due i feriti.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza le auto, mentre in due feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem per essere trasferiti in ospedale.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.