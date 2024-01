Incidente frontale a Refrontolo tra un Fiat Fiorino e un furgoncino: ferito un addetto alla sorveglianza privata

REFRONTOLO (TREVISO) - Incidente oggi, 27 gennaio, intorno alle 6.40 tra un Fiat Fiorino e un furgoncino: ferito un addetto alla vigilanza privata di 64 anni. L'impatto in via Crevada a Refrontolo, l'uomo era alla guida del Fiat Fiorino quando ha colpito frontalmente un Turbo Daily guidato da un uomo classe 1967. A bordo di quest'ultimo anche un passeggero. Immediata la chiamata ai soccorsi, tutte e tre le persone sono state trasportate al pronto soccorso di Conegliano per le cure del caso e non sarebbero in pericolo di vita. Ad avere la peggio è stato il metronotte che ha riportato traumi e lesioni. I carabinieri di Pieve di Soligo e la Norm di Vittorio Veneto per i rilievi di legge.