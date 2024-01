Lutto a Moniego, addio a Flora Mason, storica cuoca dell'asilo: «Riusciva a far mangiare le verdure ai bambini»

NOALE (VENEZIA) - La comunità di Moniego si è riunita in chiesa per dire addio a Flora Mason, conosciuta anche per essere stata a lungo la cuoca dell'asilo della frazione. Per 23 anni, dal 1988 fino al 2011, ha preparato il pranzo a generazioni di bambini che hanno frequentato la scuola materna di Moniego, cucinando risotti e paste gustose. Dietro ai fornelli, Flora Mason, mancata nei giorni scorsi all'età di 75 anni, «riusciva a fare miracoli - dicono tutti di lei -, al punto che riusciva a far mangiare le verdure ai bambini».

Ma, come è stato ricordato da colleghe e rappresentanti della comunità, oltre che dal parroco, don Valeriano Mason, durante il funerale celebrato ieri, Flora era molto di più di una bravissima cuoca. È stata promotrice di tante iniziative nella comunità: dalle sagre di San Valentino e Sant'Urbano alla contrada del palio, dalle bancarelle pro scuola dell'infanzia alla raccolta dei fondi del 5 per mille, con l'aiuto del fratello Pio e dell'associazione Il Portico di Mira, che finanziano i progetto di laboratorio della stessa scuola. «Gratuità, dono, volontariato hanno caratterizzato la sua vita che hanno ricordato le colleghe - ha speso totalmente per le sue "quattro famiglie": quella in era nata, prendendosi cura di fratelli e genitori; quella costruita donando la vita ai suoi tre figli; quella della scuola; e quella della parrocchia per la quale è stata un dono prezioso». Flora ha lasciato il marito Gaudenzio, anche lui in passato molto impegnato in parrocchia e nel calcio, i figli Mauro e Mattia. Alcuni anni fa, aveva vissuto un dolore grandissimo per la perdita del figlio Davide, morto in un incidente stradale.



(m.fus.)