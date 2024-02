VAL DI ZOLDO (BELLUNO) - Un botto tremendo in una semicurva tra Dont e Forno di Zoldo ieri poco dopo le 18: una Mini e un suv Stelvio si sono scontrati frontalmente, dalla violenza dell’impatto le due auto sono poi rimbalzate alcuni metri distanti una dall’altra. Ferite, ma non in modo preoccupante, le due persone che erano a bordo dell’Alfa Romeo, più gravi invece le condizioni del guidatore della Mini. Subito dopo lo schianto è partita la richiesta di soccorso alla centrale del 118 che ha fatto convergere sul posto due ambulanze e l’elicottero dalla centrale di Pieve di Cadore.



LE CONDIZIONI

L’uomo alla guida della Mini è stato stabilizzato dall’equipe medica, trasportato sull’ambulanza e da portato fino alla piazzola di Forno dove nel frattempo Falco era atterrato. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Val di Zoldo guidati dalla responsabile Alina Maier che ha coordinato l’intervento. I pompieri hanno dapprima messo in sicurezza i mezzi incidentati provvedendo poi a ripulire l’asfalto dai pezzi di detriti e dai liquidi fuoriusciti dalle vetture.



LE CAUSE

Tutte da chiarire le cause che hanno provocato l’incidente: i carabinieri della stazione di Val di Zoldo hanno effettuato i rilievi e ascoltato alcuni testimoni. Una delle due auto ha comunque invaso la corsia dell’altra: tra i motivi che i militari stanno vagliando anche una possibile distrazione, oppure l’asfalto viscido per quella poltiglia tra fango e ghiaccio che rende insidiosa l’aderenza degli pneumatici al manto stradale. I soccorsi ai feriti e i rilievi dei carabinieri hanno richiesto circa tre quarti d’ora provocando lunghe code in entrambe le direzioni in un’ora di punta di venerdì.



IL SINDACO

Resta la perplessità del sindaco Camillo De Pellegrin che anche ieri ha sottolineato la difficile situazione della rete viaria del suo Comune, da anni in attesa di interventi risolutivi.