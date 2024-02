Schianto tra furgone e camion a Valeggio sul Mincio: morto un uomo e una persona ferita gravemente

VALEGGIO SUL MINCIO (VERONA) - Un 67enne mantovano è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del primo febbraio a Valeggio sul Mincio, lungo la strada regionale 249.

L'uomo era alla guida di un furgone che, per causa in corso di accertamento da parte di Carabinieri, lungo la carreggiata in direzione della provincia di Mantova si è scontrato con un camion.

L'impatto è stato fatale per il 67enne che è deceduto, nonostante i soccorsi dei sanitari del Suem 118, intervenuti anche con l'elicottero, assieme ai Vigili del fuoco.

Nell'incidente è rimasta gravemente ferita un'altra persona.