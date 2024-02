Incidente mortale sull'A1, due vittime e feriti gravi a Cassino. Traffico bloccato, chiuso tratto dell'autostrada

Due morti per un incidente sull'A1 nel tratto compreso tra Cassino e Caianello verso Napoli, ora chiuso al traffico.

Attualmente, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda verso Napoli e 2 km di coda verso Roma.

🔄 AGGIORNAMENTO Ore 15:24 01/02/2024

A1 MILANO-NAPOLI ➡️ Napoli

CODA di 2 km per incidente tra San Vittore e Caianello dal km 697

Entrata consigliata verso Napoli: Caianello

Uscita consigliata provenendo da Roma: Cassino https://t.co/MB2Qqk4MJ6

— My Way di Autostrade per l’Italia (@MyWayASPI) February 1, 2024