Travolto da un'auto mentre attraversa la strada: morto ragazzo di 19 anni

MIRA - Un ragazzo di 19 anni, Marco Scroccaro, è morto attorno alle 18.30 di ieri, 19 febbraio, a Mira dopo essere stato investito da un'automobile, guidata da un uomo residente a Dolo, mentre stava camminando lungo la bretella "Benkiser" che costeggia l'idrovia, in prossimità di un passaggio pedonale, vicino allo svincolo per la statale Romea. Il giovane stava attraversando la strada quando il veicolo in corsa l'ha centrato in pieno. Nonostante i soccorsi siano stati rapidi, i sanitari del Suem 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I rilievi sono stati svolti dalla polizia locale di Mira. La dinamica dell'incidente è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Sul posto una pattuglia dei Carabinieri. La viabilità in entrambe le direzioni di marcia è rimasta bloccata per circa 3 ore.

APPROFONDIMENTI PADOVA Provoca un incidente, fugge e investe un'anziana: veneziano... TESSERA Schianto fra due auto sulla Triestina davanti al Casinò:... BORSO DEL GRAPPA Incidente a Borso del Grappa, auto contro un camion: gravissimo un... TORRI DEL BENACO Malore in immersione, sub muore sul Garda, arresto cardiaco in... BORGORICCO Schianto all'incrocio, la C3 schizza nel fossato, due donne... ALBIGNASEGO Si schiantano in moto, 37enne in condizioni disperate. Ferito anche...