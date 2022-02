PADOVA - Ha urtato l'automobile di una famiglia senza fermarsi e, subito dopo, ha investito un'anziana che attraversava la strada sulle strisce pedonali, procurandole diverse ferite. È stato prelevato e portato all'ospedale, dove ha rifiutato di sottoporsi ai test tossicologici, il 52enne B.R., veneziano di Dolo, che ieri, 19 febbario, poco prima delle 18 ha causato il doppio incidente in via Tiziano Aspetti all'Arcella, all'altezza del civico 110 in prossimità del cavalcavia Borgomagno. Ora la sua posizione è al vaglio degli agenti della polizia locale.

L'ALLARME

L'uomo viaggiava a bordo di una Volkwagen T-Roc proveniente dal centro di Padova e diretta verso nord. Sceso dal cavalcavia, nel tentativo di superare l'utilitaria che lo precedeva, guidata da un uomo di nazionalità marocchina che era insieme a moglie e figlia, ha tamponato il mezzo.

Il veneziano non si è fermato, ma l'incidente ha costretto gli altri veicoli a fermarsi visto il traffico intenso. Percorsi pochi metri, davanti al civico 100 di via Tiziano Aspetti, il 52enne ha poi investito una pensionata che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. P.A., un'82enne di origine romana ma residente poco lontano, è caduta sull'asfalto rimediando diversi traumi e contusioni.

L'INTERVENTO

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale e il personale del Suem, che ha preso in carico l'anziana trasferendola al pronto soccorso. La donna, seppur scossa e ferita, non è in pericolo di vita. Il conducente della Volkswagen invece è subito parso ubriaco agli agenti, tanto da rifiutare di farsi identificare.

Per questo è stato richiesto anche l'intervento di una pattuglia della polizia di Stato in supporto. Il 52enne è infatti arrivato ad alzare le mani nei confronti dei vigili urbani che, pur non avendo riportato lesioni, lo hanno dato in consegna agli agenti della questura. Il veneziano è quindi stato trasferito al pronto soccorso per essere sottoposto a prelievo del sangue e verificare l'assunzione di alcolici, che ha però categoricamente rifiutato di eseguire.

La polizia locale ha ascoltato molti testimoni che avevano assistito all'investimento dell'anziana, appurando come quest'ultima stesse attraversando sulle strisce pedonali. Sono stati sentiti anche gli occupanti dell'automobile che poco prima era stata tamponata dal B.R. Hanno confermato il tentativo di sorpasso, ma anche il fatto che l'uomo non si fosse poi fermato nonostante i danni provocati. Ora la sua posizione è al vaglio: oltre allo stato d'ebbrezza qualora venisse certificato, potrebbe trovarsi a dover rispondere dei reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.