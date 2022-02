Schianto all'incrocio, la C3 schizza nel fossato, due donne incastrate nell'abitacolo

BORGORICCO - Incidente stradale oggi, 19 febbraio, alle 9 del mattino a Borgoricco, nel Camposampierese, all'intersezione tra via Scardeone e via del Graticolato. Per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese una Kia sportage condotta da un sessantenne del posto si è andata a scontrare con una Citroen C3 condotta da una donna di 71 anni anch'essa di Borgoricco che era in compagnia di una amica di 40 anni seduta nel posto del passeggero. Nel violento impatto la C3 è schizzata nel fossato che scorre lungo la carreggiata. Per liberare le occupanti sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco. Le ferite sono state poi prese in cura dal personale medico del Suem 118 che le ha trasportate in ospedale a Camposampiero. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Lievemente ferito anche il conducente della Kia. I conducenti delle due auto in ospedale sono stati sottoposti ad analisi mediche per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. La viabilità è tornata alla normalità dopo le 10,30. Tempo necessario ad un carroattrezzi di rimuovere i mezzi incidentati e a personale specializzato di rimuovere i detriti dall'asfalto.