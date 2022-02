Incidente a Borso del Grappa, auto contro un camion: gravissimo un ragazzo di 22 anni

BORSO DEL GRAPPA – Brutto incidente all'alba: 22enne ricoverato in gravi condizioni. L'auto su cui viaggiava si è scontrata con un camion in via Molinetto, a Borso del Grappa. Erano all'incirca le 6.40 di stamattina, 19 febbraio. Ad avere la peggio, nell'impatto, è stata la vettura. Il giovane R. M., che ne era alla guida, è rimasto ferito. Le sue condizioni sono parse preoccupanti. Illeso invece l'autotrasportatore, che si è fermato a prestare soccorso.

Sul posto è intervenuto il Suem 118 con ambulanza e automedica. Era stato chiesto l'intervento anche dell'elisoccorso di Treviso Emergenza, ma il velivolo non ha potuto decollare a causa del meteo avverso. L'automobilista ferito è stato quindi trasportato via terra all'ospedale di Montebelluna, in codice rosso. Dei rilievi si è occupata la polizia stradale del distaccamento di Vittorio Veneto, che accerterà l'esatta dinamica e le cause del sinistro.