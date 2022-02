Schianto fra due auto sulla Triestina davanti al Casinò: guidatore incastrato fra le lamiere, ferite altre 4 persone Foto

VENEZIA - Paura oggi alle 15:20, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Triestina a Tessera all’altezza del casinò per un incidente stradale tra due auto con 6 persone coinvolte, 5 i feriti.

I pompieri arrivati da Mestre, con due automezzi tra cui l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto un uomo rimasto incastrato all’interno della sua Renault Capture bianca rovesciata su un fianco. L’uomo - un ultra 70enne - è grave: è stato stabilizzato e preso in cura dal personale sanitario del SUEM intervenuto con più ambulanze e l’automedica: 5 i feriti trasferiti in pronto soccorso.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.