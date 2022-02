Si schiantano in moto, 37enne in condizioni disperate. Ferito anche l'amico

ALBIGNASEGO - Schianto ad Albignasego, paziente in condizioni disperate. Più lievi le ferite riportate dall'amico che si trovava in sella con lui. E' successo venerdì 18 febbraio poco dopo le 19 in via Silvio Pellico. I due amici rimasti coinvolti sono M.S. di 37 anni che ora si trova ricoverato in terapia intensiva della Neurochirurgia di Padova e G.M. di 30 anni che è ricoverato sempre a Padova in Chirurgia. Presenta diverse fratture. E' stato giudicato guaribile in 30 giorni.

Sulla dinamica dell'incidente stanno lavorando gli agenti della polizia locale dei Pratiarcati. La moto è stata sequestrata in attesa di avere un quadro definitivo dall'ospedale. A provocare l'incidente potrebbero aver contribuito più fattori, a cominciare dall'eccessiva velocità, una banale disattenzione, ma anche l'asfalto reso viscido dalla pioggia. Non ci sarebbero testimoni che abbiano assistito all'incidente e questo rende più difficoltosa la ricostruizione dei fatti. Pare esclusa la complicità di altri mezzi che potrebbero in qualche maniera essere rimasti coinvolti nell'incidente. La zona di via Pellico non è nuova ad incidenti stradali di una certa gravità.