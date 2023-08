MESTRE - In città continua la polemica sul degrado e l'invasione degli sbandati. Uno dei punti caldi continua a essere via Querini, dove si trova la mensa di Ca' Letizia. Ieri mattina, intorno alle 10, i negozianti si sono trovati alcuni ubriachi sdraiati davanti alle loro serrande.

«Tutti i giorni noi commercianti siamo costretti a subire questa situazione - raccontano alcuni di loro - non ne possiamo più! Stiamo anche rischiando di perdere i nostri clienti per via di questo degrado». Negli anni si è discusso tante volte se fosse il caso di spostare la mensa di Ca' Letizia. La soluzione, per ora, non è ancora arrivata. Si era parlato di trovare una nuova sede in via del Gaggian, idea che, però, non è mai andata in porto. L'ultima parola spetterà al patriarcato che gestisce la mensa