Mestre. Chiude per 15 giorni il bar "Giorgia" in Viale San Marco: era ritrovo di pregiudicati e consumatori di stupefacenti

MESTRE - Il bar "Giorgia" di Viale San Marco è stato sospeso, nella giornata odierna, 9 agosto, per la durata di quindici giorni per ordine del Questore di Venezia.

Il provvedimento, di natura cautelare, è stato adottato anche grazie a diverse segnalazioni effettuate dai cittadini e, soprattutto, alla luce dei numerosi elementi raccolti nel corso dei controlli eseguiti. Lo stesso esercizio commerciale era già stato chiuso nel maggio del 2022.

In particolare, gli accertamenti delle forze di polizia hanno riscontrato come il locale fosse divenuto luogo di abituale frequentazione di soggetti pregiudicati, senza fissa dimora, nonché punto di riferimento per gli assuntori di stupefacenti.

Gli agenti, nel corso dell’operazione, hanno controllato inoltre numerosi avventori del bar e fermato alcuni soggetti extracomunitari con diversi precedenti penali in materia di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il locale, per il quale già in passato era stato adottato analogo provvedimento, è inserito nelle zone di Mestre nelle quali si concentrano i quotidiani controlli di ordine e sicurezza pubblica, che vedono impegnati equipaggi della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, volti ad arginare le situazioni di degrado urbano.

Il provvedimento, che fa parte del più ampio quadro di attività di prevenzione disposto dal Prefetto Michele di Bari, è stato notificato al titolare nella giornata di ieri a cura del personale della Polizia Amministrativa della Questura in collaborazione con la Polizia Locale.