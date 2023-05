MESTRE - Dicono che i gestori precedenti avessero un affitto sui 10mila euro al mese. Ma quel bar, interamente restaurato nel cuore di piazza Ferretto, è rimasto aperto per poco più di un anno, chiudendo i battenti alla fine del febbraio scorso da un giorno all'altro, lasciando fuori perfino i dipendenti che si erano presentati regolarmente al lavoro. Voci di piazza, appunto, ma il dato certo è che la gestione di quello stesso locale - il "Convivium", alle spalle dell'edicola dalla parte del Duomo - compare come annuncio in Facebook al canone-choc di appena 4mila euro al mese, precisando pure che si tratta di "affitto d'azienda comprensivo dell'affitto dell'immobile". E in piazza Ferretto, come anche fuori, a titolari e gestori di negozi e di altri bar è come minimo caduta la mascella.

Canone-choc di 4mila euro

Il "Convivium Cocktail Bar" aveva aperto nel gennaio dell'anno scorso, dopo mesi di ritardi e problemi burocratici, riaccendendo le luci su uno spazio - con annesso plateatico - rimasto chiuso per anni, offrendo pasticceria di alta gamma ed un bistrot-vineria. Il locale non è però decollato e, dopo 13 mesi, l'avventura della famiglia Bernabei era già terminata, tra l'altro con strascichi legali con la proprietà del fondo che andranno probabilmente avanti ancora a lungo. Da qualche giorno, però, è comparso quell'annuncio web confermato anche dal sito specializzato Immobiliare.it, in cui si parla di "opportunita' unica riservata a professionisti del settore: Mestre in zona centralissima con elevato passaggio pedonale. anche turistico, propongo in affitto d'azienda snack bar con lavoro giornaliero ma soprattutto serale". E poi quell'offerta di affitto a 4mila euro al mese ai quali, leggendo bene come in ogni annuncio pubblicitario, si chiedono anche "100mila euro di buona entrata" trattandosi di una "azienda con ottimo avviamento".

«Se si cercano persone interessate a un locale tramite questi canali, di solito già qualcosa non va. Perché i locali interessanti, nell'ambiente, si conoscono e vanno via subito, mentre qui lo "storico" è incerto e nebbioso - commenta Fabio Vianello di "2night", esperto del settore -. Il pacchetto "tutto compreso" invita più chi ci vede l'occasione, chi magari si improvvisa, più di chi è già professionista». Il rischio, insomma, è di richiamare in piazza Ferretto gestioni improvvisate e non all'altezza di uno dei rari posti che funzionano a Mestre, tanto che c'è chi già si attende l'arrivo dei cinesi. Ma com'è la situazione attuale in città per il settore? «Chi punta alla qualità lavora anche bene, anche se fuori dalla piazza le cose cambiano molto - risponde Vianello -. Si vede comunque il turismo e si aspetta il bel tempo, anche se sul taglio dei plateatici a tanti resta l'amaro in bocca».