Si chiude la regular season della «Volksbank Reyer School Cup», il liceo Morin di Mestre si aggiudica la tappa «Agostini Group Venezia» della Conference oro all'Arsenale e chiude il quadro delle dodici qualificate direttamente alla «Reyer Madness». Ieri mattina nel palasport lagunare è andato in scena l'ultimo raggruppamento che ha definito le 24 squadre che proseguiranno il cammino nella manifestazione cestistica studentesca verso la Final Four del 15 aprile al Taliercio. Il Morin, trionfatore nella Reyer School Cup 2019 (l'ultima disputatasi prima dello stop causa Covid), l'ha spuntata in un finale punto a punto dopo l'ultima decisiva gara contro l'Algarotti, che passa comunque alla seconda fase attraverso un turno preliminare playoff.

SFIDE

Niente da fare invece per istituto Vendramin-Corner e liceo Foscarini. A inaugurare la tappa è la facile vittoria dell'Algarotti sul Foscarini (46-12 dopo il 23-8 dell'intervallo), imitato dal Morin che piega 42-13 il Vendramin-Corner (22-9 dopo 10'). Più combattuta la seconda partita dell'Algarotti che, solo in volata, si impone 37-34 sul Vendramin-Corner (19-16 la prima parte); tutto facile invece per il Morin che schianta 47-2 (23-2) il Foscarini. Dopo il punto della bandiera del Vendramin-Corner che vince 36-18 sul Foscarini, primato e seconda piazza si decidono nello scontro diretto fra Morin e Algarotti. Partono bene i mestrini (6-0) ma i veneziani restano in scia e al 7' impattano 12-12 mettendo la freccia sulla sirena dell'intervallo (17-14).

Sulle giocate di Marco Liana e Lorenzo Reggio il Morin torna a condurre 18-17 ma a un giro di lancette dalla fine l'Algarotti torna a condurre 26-25.

Liana appoggia in penetrazione il nuovo sorpasso 27-26 poi l'Algarotti va in lunetta con Agnoletto che però fa 0/2 mentre Tommaso Vianello mette il libero del +2 a 12" dalla sirena.

Ultimo possesso per l'Algarotti che trova il canestro del pareggio con Burcovich ma il tiro è scoccato dopo la sirena, il Morin vince 28-26 al termine di 20' incredibili per intensità e colpi di scena.

Il «Volksbank Three Point contest» se l'è aggiudicato Lorenzo Reggio, capitano del Morin, che è l'ultimo qualificato alla finalissima di sabato 15 aprile in occasione della Final Four. Il riconoscimento di miglior realizzatore va a Luca Modenese dell'Algarotti con 38 punti personali per una media di 12.6.

La miglior tifoseria è quella del Vendramin-Corner. Classifica tappa «Agostini Group»: Morin 6; Algarotti 4; Vendramin-Corner 2; Foscarini 0.

Chiusa la fase di qualification round, tocca alla «Reyer Madness»: primo appuntamento giovedì 16 marzo.

A seguire le tappe del 23, 28 e 31 marzo. Roster vincitore Morin: Lorenzo Reggio, Marco Liana, Matteo Brancalon, Giacomo Nardo, Tommaso Buogo, Janhang Huang, Giacomo Benin, Jacopo Cicogna, Jacopo Berto, Nicolò Capuzzo, Tommaso Vianello, Matteo Lazzaroni, Daniele Favaro. Coach Francesco Galazzo.