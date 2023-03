L'istituto 8 Marzo-Lorenz di Mirano espugna Castelfranco e si aggiudica la decima tappa della «Volksbank Reyer School Cup». I miranesi raggiungono direttamente la seconda fase della manifestazione targata Umana Reyer, quella «Reyer Madness» dalla quale usciranno le quattro finaliste della Final Four del 15 aprile al Taliercio. Assieme all'8 Marzo-Lorenz passa il turno di qualificazione come seconda anche l'istituto Newton-Pertini di Camposampiero, niente da fare invece per le due scuole di casa istituto Martini e istituto Florence Nightingale.

Spettacolo ieri mattina nella tappa «In's Mercato Castelfranco» della Conference Granata, terzultimo appuntamento della fase a gironi che sta definendo il quadro delle 24 partecipanti ai playoff. Ad inaugurare la tappa è l'equilibratissimo derby fra i padroni di casa del Nightingale e il Martini, che si impone in volata 30-28 recuperando lo svantaggio 17-15 del primo tempo. Più agevole il successo dell'8 Marzo-Lorenz che supera 48-31 (14-10 all'intervallo) il Newton-Pertini.

Seconda tornata di gare e i ragazzi di Camposampiero si rifanno battendo 30-23 (14-10 dopo 10') il Martini agganciandolo in classifica mentre l'8 Marzo-Lorenz concede il bis piegando 41-31 il Nightingale con un grande secondo tempo che consente di rovesciare lo svantaggio 17-11 della prima parte. Giochi aperti tanto per il primato di tappa quanto per il secondo posto: il Newton-Pertini fa il suo battendo 36-24 (12-10 all'intervallo) il Nightingale candidandosi così alla piazza d'onore ma deve attendere l'esito dell'ultima sfida fra 8 Marzo Lorenz-Martini. Ed è una partita da fiato sospeso. I castellani partono forte e all'intervallo conducono 13-9, i miranesi provano a reagire ma la precisione balistica di Fraccaro li tiene a distanza (19-13). Deganello dell'8 Marzo sale in cattedra infilando dall'arco il 21-21: si gioca punto a punto fra continui sorpassi e controsorpassi. A una manciata di secondi dalla sirena Brustolon illude il Martini col canestro del vantaggio ma dalla lunetta il solito Deganello è glaciale e regala il 29-28 finale all'8 Marzo-Lorenz. Il «Volksbank Three Point contest» se l'è aggiudicato Filippo Pauro del Newton-Pertini che accede direttamente alla finalissima di sabato 15 aprile in occasione della Final Four al Taliercio.

Il riconoscimento di miglior realizzatore va invece Giovanni Adami del Nightingale che firma 59 punti personali per una media di 19.7 che lo manda in vetta alla classifica marcatori scalzando Pietro Iannuzzi del Parini (18.6) che conduceva dalla prima tappa. La miglior tifoseria è quella dei padroni di casa del Nightingale, che vince anche il premio comunicazione. Classifica tappa «In's Mercato»: 8 Marzo-Lorenz 6; Newton-Pertini 4; Martini 2; Nightingale 0. Prossimo appuntamento martedì 7 marzo al palasport Arsenale di Venezia con istituto San Marco, liceo Benedetti-Tommaseo, istituto Barbarigo e liceo Marco Polo. Roster vincitore 8 Marzo-Lorenz: Samuele Zanetti, Tommaso Morello, Carlo Deganello, Alessio Nisato, Thomas Canova, Leonardo Malvestio, Daniel Montin, Alessio Volpato, Matteo Giotto, Thomas Sacchetto, Alvise De Marchi.