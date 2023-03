L'istituto Ippolito Nievo di Padova si aggiudica la tappa di casa della «Volksbank Reyer School Cup» e vola direttamente alla seconda fase «Reyer Madness». L'evento cestistico, che vede coinvolti 48 scuole superiori dalle province di Venezia, Treviso, Padova e Belluno, ieri mattina ha visto protagonisti quattro istituti patavini datisi battaglia nel nono raggruppamento «Agostini Group» della Conference Granata. A spuntarla con un percorso netto sono stati gli atleti-studenti dell'Ippolito Nievo, seconda piazza per il liceo Fermi che continua il cammino ma dovrà passare per un turno preliminare playoff.

Reyer School Cup, tappa padovana



Niente da fare invece per l'istituto Valle e per i padroni di casa dell'istituto agrario Duca degli Abruzzi. A inaugurare la tappa è la vittoria del Valle sul Duca degli Abruzzi con un equilibrato 33-26 (13-12 all'intervallo), seguita dal successo dell'Ippolito Nievo per 35-27 sul Fermi (23-12 dopo 10'). Seconda tornata di gare e il Fermi si riscatta imponendosi in volata 34-33 (ribaltando l'altrettanto equilibrato 23-22 della prima parte) sul Valle; più agevole invece la seconda vittoria dell'Ippolito Nievo che supera 31-21 il Duca degli Abruzzi consolidando il 18-11 del primo tempo. Restano da assegnare il primato di tappa e il secondo posto. La piazza d'onore va al Fermi che, in un finale punto a punto, piega 21-18 (13-8 dopo 10') il Duca degli Abruzzi.

A decidere la vincente del raggruppamento è la partita finale che vede l'Ippolito Nievo imporsi 44-29 sul Valle rimontando anche lo svantaggio 18-15 alla sirena di metà gara. A trascinare i compagni è Vernizzi che mette la freccia con una tripla (22-21) al 4' della ripresa trovando poi l'allungo con lo stesso esterno, protagonista alla fine con 13 punti personali. Finale in scioltezza e l'Ippolito Nievo si impone 44-29.

Il «Volksbank Three Point contest» se l'è aggiudicato Giacomo Nalesso dell'istituto Valle con 7 triple e accede direttamente alla finalissima di sabato 15 aprile in occasione della Final Four al Taliercio, che si aggiudica anche il titolo di miglior marcatore di tappa con 38 punti mentre il premio per la miglior tifoseria e la miglior comunicazione è stato vinto dai padroni di casa del Duca degli Abruzzi. Classifica tappa «Agostini Group»: Ippolito Nievo 6; Fermi 4; Valle 2; Duca degli Abruzzi 0. Prossimo appuntamento giovedì 2 marzo a Castelfranco Veneto con Newton-Pertini di Camposampiero, Martini di Castelfranco, 8 Marzo-Lorenz di Mirano e Nighingale di Castelfranco. Roster vincitore Ippolito Nievo: Filippo Architetto, Lorenzo Baroni, Davide Berion, Jacopo Bocci, Alessandro Boni, Pietro Bucchini, Tommaso Dal Lago, Edoardo Fassari, Valerio Ferrato, Andrea Filippi, Federico Lorgnali, Leonardo Marangon, Tommaso Masetto, Francesco Massari, Alessandro Michieli, Felician Necsulescu, Pietro Nicolazzi, Davide Nicolè, Filippo Pirro, Andrea Rizzo, Nicola Rizzuto, Pietro Roncali, Jacopo Scagnolari, Alberto Scapolo, Pietro Stella, Ludovico Varotto, Mattia Vigo. Coach Marco Manzoni e Leonardo Mosele. Dirigente scolastico Carlo Marzolo. Responsabili comunicazione: Edoardo Bortolato e Pietro Minazzato. Responsabili tifo: Antonio Cigliano e Marco Potcoava.