Decimo appuntamento con la regular season della «Volksbank Reyer School Cup», il torneo di basket targato Umana Reyer torna a Castelfranco Veneto. Questa mattina (prima palla a due ore 8.30), nella palestra della scuola Nighingale in via Verdi, va in scena la «In's Mercato» della Conference Granata.

Dopo la tappa del 23 febbraio scorso, che ha visto imporsi il Barsanti di Castelfranco e chiudere al secondo posto il Giorgione, nel secondo raggruppamento castellano si sfideranno l'istituto Newton-Pertini di Camposampiero, le padrone di casa istituto Martini e Florence Nighingale, l'istituto 8 Marzo-Lorenz di Mirano.

DECIMA TAPPA

In palio c'è il decimo pass per l'accesso diretto alla «Reyer Madness», la fase a eliminazione diretta dalla quale usciranno le quattro squadre che parteciperanno alla Final Four del 15 aprile al palasport Taliercio di Mestre.

Ad oggi le vincitrici di tappa sono Parini di Mestre, Berto di Mogliano, Negrelli-Forcellini di Feltre, Pacinotti di Mestre, Majorana-Corner di Mirano, Galilei di San Donà di Piave, Einstein di Piove di Sacco, Barsanti di Castelfranco e Ippolito Nievo di Padova. Le seconde classificate di tappa passano comunque il turno ma devono giocare un passaggio preliminare playoff e questa chance se la sono fin qui conquistata Stefanini di Mestre, Alberti di San Donà, Dal Piaz di Feltre, Luzzatti di Mestre, Levi-Ponti di Mirano, Montale di San Donà di Piave, Alberti di Abano Terme, Giorgione di Castelfranco e Fermi di Padova. Con le partite si svolgerà anche la nona prova del «Volksbank three point contest» per eleggere il miglior tiratore di tappa che andrà a raggiungere i già qualificati Pietro Iannuzzi (Parini), Riccardo Cerchier (Volterra), Leonardo Patriarca (Negrelli-Forcellini), Leonardo Vecchina (Pacinotti), Pietro Barizza (Levi-Ponti), Valerio Bressan (Montale), Adriano Carraro (Gymnasium Patavinum), Lorenzo Pietrobon (Giorgione) e Giacomo Nalesso (Valle).