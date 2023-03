Il liceo Benedetti-Tommaseo si aggiudica la tappa veneziana dell'Arsenale, 11esimo e penultimo appuntamento della fase a gironi della «Volksbank Reyer School Cup» la manifestazione cestistica organizzata dall'Umana Reyer e con Il Gazzettino media partner. Nello storico palasport lagunare ieri mattina è andata in scena la «Cosmo Group Venezia» della Conference Oro, che ha visto sfidarsi le veneziane Benedetti-Tommaseo (vincitore della prima edizione del torneo nel 2014), liceo Marco Polo, istituto Barbarigo e la mestrina San Marco. A spuntarla sono stati i ragazzi del Benedetti-Tommaso con un percorso netto che ha spalancato le porte della «Reyer Madness», la seconda fase playoff dalla quale usciranno le quattro formazioni che si contenderanno il trofeo nella Final Four del 15 aprile al Taliercio.

SAN MARCO

Assieme al Benedetti-Tommaseo passa il turno anche il San Marco come seconda del girone che andrà a giocare il preliminare playoff, niente da fare invece per Barbarigo e Marco Polo. A inaugurare la tappa è il derby veneziano tra Barbarigo e Marco Polo che vede imporsi i primi 36-17 (17-12 all'intervallo) mentre nel match successivo il Benedetti-Tommaseo ha la meglio 36-14 (19-6 dopo 10') sul San Marco. Secondo giro di partite e il San Marco raccoglie il primo successo piegando 35-24 (prima parte 20-13) il Barbarigo mentre il Benedetti-Tommaseo ha vita facile (41-16 dopo il 24-10 dei primi 10') sul Marco Polo.

Ultima tornata di sfide per assegnare soprattutto la piazza d'onore che va al San Marco, protagonista di una grande rimonta sul Marco Polo: sotto 24-12 all'intervallo, i mestrini sono riusciti a girare completamente l'inerzia del match con una straordinaria seconda parte di gara, trascinati dalla vena offensiva di Mattia Zanin che chiude a 13 punti.

Assegnata la seconda piazza di tappa, resta solo da incoronare il Benedetti-Tommaseo quale vincitrice del raggruppamento e i veneziani non deludono aggiudicandosi 40-13 (gara virtualmente chiusa dal 20-5 dell'intervallo) l'ultimo incontro sul Barbarigo dando anche ampie rotazioni alle seconde linee. Il «Volksbank Three Point contest» se l'è aggiudicato Nicola Da Ros del San Marco che accede direttamente alla finalissima di sabato 15 aprile in occasione della Final Four.

Il riconoscimento di miglior realizzatore va invece a Giacomo Pontini del Benedetti-Tommaseo che firma 24 punti personali per una media di 8. La miglior tifoseria è quella del Benedetti-Tommaseo. Classifica tappa «Cosmo Group»: Benedetti-Tommaseo 6; San Marco 4; Barbarigo 2; Marco Polo 0.

Prossimo appuntamento giovedì 9 marzo, sempre al palasport Arsenale di Venezia, con liceo Morin di Mestre, liceo Foscarini, istituto Algarotti e istituto Fermi-Corner-Cini di Venezia. Roster vincitore Benedetti-Tommaseo: Tobias Amadio, Tommaso Boccato, Riccardo Cavaldoro, Emma D'Este, Filippo Giangaspero, Luca Gilebbi, Francesco Giorgiutti, Michele Mazzega, Edoardo Montagner, Filippo Moroni, Yeuri Pena, Giacomo Pontini, Filippo Seno, Stefano Vedova, Simone Vitali.