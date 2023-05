Mestre. Operazione "Alto impatto" in via Piave, controllate 319 persone e 116 veicoli: sequestrate dosi di hashish e cocaina

MESTRE - Su indicazione del Prefetto di Venezia, Michele Di Bari, è scattata a Mestre, nelle zone del

quartiere Piave un'operazione di polizia - denominata "Alto impatto" - contro il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, dei borseggi e della prostituzione su strada, che ha portato ad una serie di sanzioni e denunce.

Nel dettaglio sono stati effettuati 11 posti di controllo, che hanno portato alla verifica su 319 persone e 116 veicoli, due dei quali sequestrati dalle Forze dell'ordine.

Sono stati inoltre effettuati controlli a cinque esercizi pubblici e volti cinque interventi di sgombero di edifici occupati illegalmente. Nel corso delle operazioni, in linea con il regolamento di Polizia e sicurezza urbana, sono stati emesse 14 sanzioni in materia di pulizia di centri abitati, nove sanzioni per consumo in pubblico di sostanze stupefacenti e sono stati sequestrati 237 grammi di droga, tra hashish e cocaina.

I controlli sono stati effettuati da personale dalla Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale. I controlli sono stati intensificati anche in terraferma - spiega una nota - in occasione del grande afflusso registrato per l'apertura della 18esima Mostra Internazionale di Architettura della Biennale.