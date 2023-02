MESTRE - «Riempire gli spazi». È questo il leitmotiv della manifetsazione della legalità che si è svolta venerdì 24 febbraio a Mestre. Circa 5mila residenti tra terraferma e Venezia isola hanno sfilato lungo le vie della città per dire basta a degrado, spaccio e spaccate. Fenomeno, quest'ultimo, che ha messo in ginocchio negli ultimi mesi i negozianti della zona. «Riprendiamoci la città» si legge sullo striscione alla testa del corteo, mentre il serpentone percorre le strade più colpite, da via Dante e via Piave.

Non solo maggiori controlli. I manifestanti chiedono anche inclusione degli ultimi e iniziative culturali per far tornare a splendere Mestre. (servizio di Emiliana Costa)