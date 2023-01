Controlli e blitz dell'Arma nel Quartiere Piave: trovati 4 stranieri irregolari

MESTRE - I carabinieri della compagnia di Mestre continuano l’impegno nel controllo e prevenzione dei reati in particolare nel "Quartiere Piave" con l'ausilio anche delle componenti dell'Esercito dispiegate nell'operazione "Strade Sicure". Il primo riscontro è avvenuto martedì a seguito di un controllo su via Piave di due stranieri: dopo aver constatato l'irregolarità degli stessi sul territorio nazionale di emettere un decreto di espulsione da parte della Prefettura di Venezia nei confronti del primo, proveniente dal Bangladesh, subito eseguito con l'accompagnamento al Centro per l'espulsione di Gradisca d’Isonzo, mentre per l’altro, proveniente dall’Afghanistan, è stato emesso l’invito a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

Il secondo riscontro si è avuto nella giornata di oggi - 11 gennaio - quando, con il supporto dei militari dell’esercito impiegati nel servizio “Strade Sicure”, i carabinieri hanno sorpreso e sottoposto a controllo due soggetti nord-africani nella zona di Corso del Popolo. Entrambi sono risultati non in regola e quindi da sottoporre a loro volta a procedura di espulsione, avvenuta con l'accompagnamento sempre nella struttura friulana.