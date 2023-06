Terrore a Mestre. Entra come una furia in farmacia, morde un medico e rompe il dito al titolare: clienti sotto choc

MESTRE - Entra come una furia in farmacia, morde un medico e rompe il dito al titolare: clienti impauriti. Oggi, martedì 20 giugno, aggressione choc in centro a Mestre. Un uomo straniero, forse sotto effetto di sostanze stupefacenti, ha fatto irruzione nella farmacia all'Europa, in via Piave, aggredendo i medici all'interno.

Mattia, il titolare, ne è uscito con un dito rotto, mentre Lorenzo - un altro medico dello staff - ha ricevuto un morso sul braccio. Tutto questo davanti agli sguardi pietrificati dei clienti presenti in quel momento.

I negozianti delle vicinanze si sono barricati all'interno dei loro esercizi commerciali, per evitare conseguenze. Immediato l'intervento della polizia che ha portato via lo sbandanto in escandescenze. E' Lorenzo a raccontare al Gazzettino quei minuti di terrore: «Si è trattato di un tentativo di furto presubuilmente da parte di un tossicodipendente. C'è stata una coluttazione e sono state rotte parti della farmacia. L'uomo ha aggredito il nostro titolare. Poi è intervenuta la polizia. E' stata una brutta situazione, un'aggressione di fronte ai clienti. C'erano persone di una certa età scioccate per quello che è successo». (video di Davide Tamiello)